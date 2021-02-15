Кабінет Міністрів підготував проєкт про усунення Ситника із НАБУ.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у понеділок затвердив проєкт закону щодо діяльності НАБУ, котрий передбачає проведення нового відбору на посаду директора бюро і проголошує, що в антикорупційному відомстві тимчасово керуватиме перший заступник.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook. З його слів, законопроєкт обумовлений недавнім рішенням Конституційного Суду.

"Перед урядом стояло завдання прогалину у законі закрити та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора. Першим підходом до бар’єру став законопроєкт №4437 – у ньому уряд (задля уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Артему Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою. На жаль, №4437 не отримав підтримки у парламенті. Водночас проблема "дірки" у законодавстві та статусі НАБУ залишилася, і її закриття – одна з умов співробітництва з МВФ. Тому уряд зробив другий підхід – новий законопроєкт, який надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ", – поінформував Малюська.

Він підтвердив, що законопроєкт передбачає усунення Ситника: "Також окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ".

При тім Малюська додав, що він особисто "прекрасно ставиться" до Ситника.

Раніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив: уряд ініціював інструмент для відставки неугодного Ситника.

"Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ. До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому директора. Конкурсна комісії: трьох членів делегує РНБО, шість – КМУ (із них три міжнародні експерти). Згідно з нашою інформацією, звільнення Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19", – написав Шабунін у Facebook.