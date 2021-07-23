НАБУ затримало заступника Харківської облради на мільйонній лапівці.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату, яких у четвер ввечері затримали під час одержання хабара.

"Інформую суспільство про те, що я підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату", - повідомила Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що кримінальне провадження зареєстрували на початку року; весь той час детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збирали докази.

Венедіктова натякнула, що йдеться про посадовця, пов'язаного із партією влади.

"Не можу приховати жалю, оскільки мова про моє рідне місто і про мою рідну область, але це нічого не міняє і не змінить. Політична приналежність фігурантів їм також не допоможе, а скоріше навпаки - увага до представників владної команди в подібних випадках має значення", - прокоментувала Венедіктова.

22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката під час одержання 350 тисяч гривень - останньої частини з хабара загальним розміром у 1 мільйон 50 тисяч гривень. За цю суму фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

Голова Харківської облради має трьох заступників і першого заступника. Один із них - Андрій Малиш - є представником партії "Слуга народу".