Новий скандал в ОАСК: НАБУ викрило на хабарі брата судді Вовка.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили двох адвокатів, котрі замислили корупційну схему з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком.

Про це повідомляє пресова служба НАБУ. Згідно з інформацією Hromadske, одним із тих адвокатів є брат судді Вовка.

"НАБУ та САП викрили на гарячому двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", – повідомили в бюрі.

Детективи НАБУ у вівторок влаштували обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. "Один із них є близьким родичем голови ОАСК. Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства", – заінтриґувало НАБУ.

Павло Вовк підтвердив у Facebook, що в ОАСК були обшуки. Він вважає претензії НАБУ необґрунтованими.

"Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "видатковий матеріал" для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу", – ствердив Вовк (до речі, свою нотатку виклав російською мовою).

Згідно з даними Hromadske, брата Павла Вовка затримали просто під час отримання коштів. Самі гроші нібито мали передати очільникові суду.

Наразі Національне антикорупційне бюро розслідує справу про спробу узурпації влади очільниками ОАСК – судді начебто прагнули створити машину, котра чинитиме тиск на всю суддівську владу, зупинятиме рішення органів влади тощо.