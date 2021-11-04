Біля Тернополя збудують нову об’їзну дорогу.

«Укравтодор» оголосив міжнародний тендер на будівництво північно-східної частини об’їзної дороги Тернополя. Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів, компанії можуть подавати пропозиції до 8 грудня цього року, повідомили в «Укравтодорі».

Дорога протяжністю 8,5 км між селами Шляхтинці й Смиківці з’єднає міжнародні траси М-19 та М-30.

«Нова об’їзна дасть можливість розвантажити місто Тернопіль. З’єднуватиме дорогу М-19 та М-30. Тобто якщо людина подорожує з Хмельницького і треба їй поїхати в сторону Кременця – не треба буде заїжджати у Тернопіль і витрачати зайвий час. Будуть розвантажені всі вулиці: 15 Квітня, Збаразьке кільце, де практично кожного дня є затори», – прокоментував голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

За інформацією керівника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Миколи Довгошиї, нова об’їзна дорога, загальною протяжністю 8,5 км, проходитиме територією Байковецької ОТГ. Планують збудувати трасу І технічної категорії, на якій буде чотири смуги руху, по дві у кожному напрямку, між ними влаштують триметрову роздільну смугу. Також передбачене будівництво дворівневої розв’язки для безпеки всіх учасників дорожнього руху на в’їзді у Тернопіль по дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Фінансуватимуть цей проєкт у межах кредитної лінії Європейського інвестиційного банку, відкритої восени 2018 року для «Укравтодору» та «Укрзалізниці», на загальну суму 20 мільйонів євро для розв’язання проблем транспортної системи в Україні.

Для будівництва дороги у державну власність викупили 56 земельних ділянок і змінили цільове призначення ще 16. Почнуть із земляних робіт, наявні ґрунти для будівництва автошляху не годяться.

Фахівці прогнозують, що будівництво північно-східного обходу Тернополя триватиме близько двох років, за оптимістичним прогнозом, роботи розпочнуть вже навесні 2022 року.

Фото facebook.com/ternopil.ukravtodor, ternograd.te.ua