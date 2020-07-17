Путін скомандував увести війська в бойову готовність біля кордону з Україною.

Президент Росії Владімір Путін оголосив раптову перевірку військ південного і західного військових округів збройних сил РФ біля кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони РФ.

"Згідно з рішенням верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації, проводиться раптова перевірка військ південного і західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, повітряно-десантних військ і морської піхоти північного, тихоокеанського флотів", – йдеться у повідомленні.

Вишкіл буцімто сплановано з метою оцінки "спроможності армії РФ забезпечити військову безпеку на південному заході Російської Федерації, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру", а також підготовки до командно-штабних навчань "Кавказ-2020".

Під час перевірки передбачено проведення 56 навчань тактичного рівня. Планують задіяти 35 полігонів та навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

Раптова перевірка охопить 150 тисяч військовослужбовців, 26,8 тисячі одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден.

Географія російських навчань

У Міністерстві закордонних справ України трактують російські мілітарні навчання як "погрозу силою".

"Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як «погрозу силою». Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся", – прокоментував заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у twitter.

Водночас, як заявив міністр оборони України Андрій Таран під час виступу у парламенті, наразі військове командування не має даних, котрі би свідчили про намір Росії розпочати аґресію. А офіційний Київ планує і свої навчання синхронно з "Кавказом-2020".

"Одночасно з урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ-2020" керівництвом Міністерства оборони і Збройних Сил України планується в цей же час, на останню декаду вересня, проведення стратегічного командного навчання, командно-штабного навчання, "Об'єднані зусилля-2020", – повідомив Таран під час "години запитань до уряду".

У рамках цих навчань, розповів він, планують перевірити спроможність Генерального штабу в новій структурі діяти згідно зі стандартами НАТО. Планують також перевірити здатність організовувати взаємодію з пунктами управління Збройних сил НАТО, передає УНІАН.

"Планується проведення не лише командно-штабних навчань, а в рамках проведення цих стратегічних командно-штабних навчань буде проведена перевірка бойової готовності, будуть проведені бойові стрільби зенітно-ракетними комплексами, з літаками Військово-повітряних сил, з певними підрозділами і військовими частинами Сухопутних військ, а також інших військових формувань на наших полігонах, які розташовані на півдні України", – розповів Таран.

Він зауважив, що українська сторона очікує, що представники країн НАТО зможуть взяти участь в цих навчаннях. "Ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, по-перше, покаже готовність Збройних Сил України до надання достойної, гідної відсічі будь-яким спробам з боку Російської Федерації загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії", – вважає міністр.

Таран підсумував: "Ми не відмічаємо на теперішній час реальної підготовки збройних сил Російської Федерації до збройного наступу в період проведення навчань "Кавказ-2020".