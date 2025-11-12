Австралія відсудила у РФ ділянку землі в Канберрі.

Там росіяни планували збуувати нову будівлю посольства.

 

 

Верховний суд Австралії в середу, 12 листопада, підтвердив юридичну спроможність закону, який дозволив уряду країни розірвати договір оренди земельної ділянки під будівництво нової будівлі посольства Росії. Про це повідомила газета The Canberra Times. При цьому вища судова інстанція ухвалила, що австралійська влада має виплатити за розірвання угоди з РФ «компенсацію в розумному розмірі».

 

Ділянка, про яку йдеться, розташована приблизно за 400 метрів від будівлі парламенту Австралії в Канберрі. Росія в 2008 році взяла її в оренду на 99 років, заплативши 3 мільйони австралійських доларів (близько $2 млн). 2022 року Національне управління капітального будівництва повідомило про розірвання угоди, оскільки Росія не завершила будівельних робіт протягом трьох років з дня видачі документа. Проте суд визнав дії управління незаконними.

 

Після цього австралійський уряд оголосив, що анулює договір оренди ділянки «з міркувань безпеки» та у червні 2023 року провів через парламент країни відповідний законопроєкт. За словами прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе, уряд отримав дуже чіткі роз'яснення «щодо ризику, який являє собою нова російська присутність так близько до будівлі парламенту». При цьому влада Австралії підкреслила, що йдеться не про заборону на присутність диппредставництва РФ у Канберрі як такого, а лише про будівництво посольства поряд із парламентом країни.

 

Верховний суд Австралії пізніше того ж місяця відхилив позов Росії, яка заперечувала розірвання договору оренди. Після цього адвокати дипмісії РФ намагалися довести, що закон, який дозволив здійснити анулювання, є неконституційним.

12.11.2025

