У Львові відновлюють роботу заклади культури.

Від сьогодні, 17 липня, заклади культури міста відновлюють свою роботу. Проте свою діяльність зможуть провадити лише за визначеними правилами: не більш ніж 50% наповнення та 1 людина на 5 кв. м площі приміщення, з дотриманням окремого протоколу МОЗ. Відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія ТЕБ і НС, – повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Отож, відновлюють свою роботу:

● Театри

● Кінотеатри

● Музеї (можливість приймати відвідувачів в приміщенні)

● Концертні установи та культурні центри (Органний зал, Центр Довженка)

● Бібліотеки (повноцінна діяльність)

● Молодіжний центр

● Народні доми та Палац культури ім. Гната Хоткевича

● Галереї.

За словами Андрія Москаленка, підставою для такого рішення стали Постанова Кабінету Міністрів # 392 від 20 травня 2020 року (зі змінами від 8 липня 2020 року) – щодо послаблень в галузі культури; Протокол №30 Обласної комісіі ТЕБ і НС – «Діяльність закладів культури з наповненістю понад 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або більше однієї особи на 5 кв.м».

Ще минулого тижня у Львові відповідні служби провели обстеження всіх закладів культури на готовність до відновлення роботи. Протокольно було зафіксовано, що заклади культури готові до відкриття.

Таке рішення схвально сприйняли представники галузі. Зокрема, працівники Палацу імені Гната Хоткевича на fb-сторінці закладу наголосили, що палац готовий відчиняти двері відвідувачам і радо зустріне їх у своїх стінах, оновлених за час карантину. В Органному залі також зазначили, що готові приймати гостей. "Згідно з актуальними рекомендаціями міської комісії ТЕБ і НС, будуть певні особливості роботи концертного залу, але ми гарантуємо неповторні музичні враження!" – пообіцяли там. І вже цієї неділі запрошують на концерти.

Фото: facebook.com/HnatKhotkevychPalaceOfCulture

Нагадаємо, рішення частково послабити карантинні обмеження ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 14 липня. Проте тоді в переліку закладів, яким дозволили роботу, не було театрів і кінотеатрів. Тож відповідне рішення відкрити такі заклади мала б спершу ухвалити регіональна комісія ТЕС і НС. Сьогодні вранці мер Львова Андрій Садовий зазначив, що мав розмову про це з очільником ЛОДА і вже незабаром облдержадміністрація має фіналізувати свої рішення щодо відкриття закладів культури.

На ранок сьогодні, 17 липня, на Львівщині підтверджено 7754 випадки COVID-19, з них 132 – протягом минулої доби.