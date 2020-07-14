На Львівщині дозволили відновити роботу дитсадків.

У Львівській області дозволили відкрити дитячі садки, а також відновити (з певними обмеженнями) діяльність закладів культури, продовжити роботу нічних клубів і ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо до 23-ї години. Відповідне рішення частково послабити карантинні обмеження ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Згідно з рішенням комісії, дозволено діяльність закладів культури з наповненістю до 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі закладу культури. Також комісія дозволила роботу розважальних закладів (нічних клубів), суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури (крім кінотеатрів, театрів і крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс) до 23-ї та з 7 години ранку.

Окрім того, комісія дозволила відновити роботу дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

Також на засіданні було вирішено розгорнути роботу лабораторного підрозділу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на базі лабораторних потужностей Львівської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Щодо Львова, то сьогодні відбудеться засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якій розглянуть питання відновлення роботи дитячих садків.

«Сьогодні будемо проводити нашу міську комісію, тому що вчора регіональна дозволила відновити роботу садочків. Напевно, з п’ятниці або з понеділка почнемо відкривати садочки, бо треба закупити продукти і працівники мають бути готові вийти на роботу. Сьогодні-завтра наші працівники обдзвонять батьків – яка в кого ситуація, хто є у Львові і скільки дітей будуть відвідувати садки», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Він зауважив, що у Львові також можна відкривати театри й кінотеатри, у яких вжито всі необхідні заходи безпеки, проте відповідне рішення спершу має ухвалити регіональна комісія ТЕС і НС.

Зазначимо, за даними МОЗ, зокрема показниками для послаблення протиепідемічних заходів, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19 і підпадає під критерії, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500, які дозволяють продовжити послаблення карантину.

«Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 8,36% за норми менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 – 23,03% за норми менш ніж 10%. Ці цифри, у порівнянні з даними за минулий тиждень, помітно зменшилися. Тож це дозволило сьогодні іще послабити обмежувальні заходи, – зауважив голова ЛОДА Максим Козицький. – Такі показники вселяють певний оптимізм, однак розслаблятися зарано. До лікарів й далі звертається багато хворих із симптомами коронавірусу, у медиків досі дуже багато роботи. І вони вкотре просять усіх бути пильними – носити маски, зберігати дистанцію, старатися не перебувати у місцях масового скупчення людей».

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 40,04% від загальної кількості за норми менше ніж 50%. Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції – 110,03 на 100 тисяч населення за норми більш ніж 24.

Нагадаємо, на ранок 14 липня на Львівщині підтверджено 7254 випадки інфікування COVID-19. Протягом минулої доби – 147 нових, з них 68 – у Львові.