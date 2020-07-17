Галицькі хроніки COVID-19: 17 липня.

 

Станом на 09:00 17 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 421 хворого на COVID-19. За минулу добу – 220 нових випадків. Добові показники за областями розподілені так: 67 – на Івано-Франківщині, 132 – на Львівщині (проведено 783 ПЛР-дослідження) і 21 – на Тернопіллі (проведено 600 досліджень методом ПЛР).

 

 

За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: четверо людей померли на Львівщині та троє на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тепер 2,7%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 095 хворих на COVID-19. За минулу добу – 125 осіб: 63 – на Львівщині, 35 – на Тернопіллі та 27 на Івано-Франківщині.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 липня (09:00): 2358 випадків, 21 новий

(в показниках ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 22 особи, враховано вчорашні розбіжності в даних з РНБО)

м. Тернопіль – 10 осіб

Бережанський район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17  липня (09:00): 7754 випадки, 132 нові

м. Львів – 64 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район - 2 особи

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 8 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 3 особи
Стрийський район – 4 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 липня (09:00): 3309 випадків, 67 нових 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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