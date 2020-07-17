Галицькі хроніки COVID-19: 17 липня.

Станом на 09:00 17 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 421 хворого на COVID-19. За минулу добу – 220 нових випадків. Добові показники за областями розподілені так: 67 – на Івано-Франківщині, 132 – на Львівщині (проведено 783 ПЛР-дослідження) і 21 – на Тернопіллі (проведено 600 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: четверо людей померли на Львівщині та троє на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тепер 2,7%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 095 хворих на COVID-19. За минулу добу – 125 осіб: 63 – на Львівщині, 35 – на Тернопіллі та 27 на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 липня (09:00): 2358 випадків, 21 новий
(в показниках ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 22 особи, враховано вчорашні розбіжності в даних з РНБО)
м. Тернопіль – 10 осіб
Бережанський район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 2 особи
Підволочиський район – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 липня (09:00): 7754 випадки, 132 нові
м. Львів – 64 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район - 2 особи
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 8 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 3 особи
Стрийський район – 4 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 липня (09:00): 3309 випадків, 67 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.07.2020