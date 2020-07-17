"Руки геть від святая святих – мови рідного народу", – заявили депутати ЛОР у Києві.



Депутати Львівської обласної ради сьогодні зібралися на виїзну позачергову сесію під стінами Верховної Ради України в Києві, щоб висловити свою чітку позицію щодо неприпустимості ухвалення антиукраїнського законопроєкту № 2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти». Під час позачергового засідання вони ухвалили відповідну заяву, – повідомляє пресслужба облради.

Фото: lvivoblrada.gov.ua

«Ми, депутати Львівської обласної ради, глибоко занепокоєні тим, що в Україні відбувається чергова антиукраїнська провокація та спроба наступу на українську мову. Саме мова є одним із визначальних чинників, що перетворюють українців на єдиний народ і творять міцне підґрунтя державної незалежності і соборності України. Це не просто культурне надбання та засіб комунікації, це наріжний камінь національної безпеки, соціального розвитку та міжнародної суб’єктності нашої держави», – йдеться в заяві.

Обласні депутати наголосили, що метою законопроекту №2362, що його вніс на розгляд парламенту нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський, є тотальна русифікація української освіти, а сам документ назвали «ганебним».

Відтак у заяві депутати Львівської обласної ради закликали:

– Президента України Володимира Зеленського проявити державну відповідальність і політичну волю й не допустити ухвалення цього ганебного законопроєкту;

– монобільшість і Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова зняти русифікаторський законопроєкт із розгляду та припинити дискусії щодо мовного питання раз і назавжди;

– кожну депутатську фракцію та групу у Верховній Раді України, усіх народних обранців у парламенті у разі винесення цього проєкту на пленарне засідання виступити на захист української освіти й проголосувати проти.

«Кожен, хто віддасть свій голос за цей проєкт, стане прямим колаборантом і учасником російської гібридної війни проти України, а отже – зрадником України та її європейського вибору», – додали депутати Львівщини.

«Століттями антиукраїнські сили прагнули знищити нашу культуру, освіту, віру, мову, а сьогодні вони намагаються перекреслити наш шлях до європейського майбутнього. Закликаємо кожного відповідального українця, кожного народного депутата та просто всіх небайдужих стати на захист української мови та нашого з вами майбутнього. Маємо об’єднати зусилля і не залишити антиукраїнським силам жодного шансу! Сьогодні, як ніколи, настав час сказати рішуче: «НІ – русифікації України!» Руки геть від святая святих – мови рідного народу!» – йдеться в заяві.

До роботи виїзної сесії Львівської обласної ради долучилися народні депутати України, а також колеги-депутати з Тернопільської та Івано-Франківської облрад і громадськість.

Зазначимо, після того, як стало відомо, що в парламенті намагаються протягнути законопроєкт Бужанського, 15 липня відбулося засідання уповноважених представників усіх депутатських фракцій в Івано-Франківській обласній раді. Учасники засідання одноголосно ухвалили звернення до Зеленського та Разумкова щодо неприпустимості зміни мовного законодавства. Крім того, представники фракцій заявили про готовність депутатів обласної ради стати на захист української мови під стінами парламенту в Києві 17 липня 2020 року.

У своєму зверненні депутати Івано-Франківської облради назвали спроби обмежити використання української мови у публічній сфері «політичною диверсією проти України, української нації та кожного українця». А відтак звернулися до Президента України й Голови Верховної Ради з вимогами «припинити нападки на основи української нації та державності; та зупинити політику малоросійства та нищення української держави; не допустити перегляду мовного законодавства».

Депутати Тернопільської обласної ради 14 липня також одностайно прийняли звернення до керівництва держави, вимагаючи негайної реакції на ганебні спроби нівелювати українську мову як державну.

«Будь-які намагання провести ревізію законів про мову отримають рішучу відсіч усіх патріотів України. Прогресивна та думаюча українська спільнота не може дозволити антидержавникам робити свої чорні справи на догоду ворогові. Бо, як зазначив відомий вчений-фольклорист Віктор Захарченко: «Рідна мова дається народові Богом, а чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих списів». Пам’ятаймо – «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», – зазначено у зверненні.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що цього тижня парламент має розглянути антиукраїнський законопроєкт Бужанського №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти». Спершу проєкт закону планували розглянути 16 липня, а потім перенесли розгляд на 17-те. «Слуга народу» намагається скасувати освітній закон, відповідно до якого 80% предметів, які вивчають у державних школах, мають вивчати українською мовою. При цьому профільний комітет ВРУ та Міністерство освіти й науки не підтримують законопроєкту Бужанського.