Євроунія закликала Росію визнати свою відповідальність за катастрофу MH17.

Напередодні ЄСПЛ прийняв до розгляду позов Нідерландів до Росії через збиття малайзійського літака.

Верховний представник Європейської Унії зі зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель (Josep Borrell) оприлюднив у четвер, 16 липня, заяву від імені Євроунії до шостої річниці збиття в небі над Донбасом Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який влітку 2014 року виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У заяві, зокрема, зазначено, що «ЄУ глибоко співчуває всім, хто втратив рідних і близьких внаслідок авіакатастрофи», у якій загинули 298 людей 17 національностей.

«Європейська Унія ще раз наголошує на своїй повній підтримці усіх заходів, спрямованих на встановлення істини, забезпечення правосуддя для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких родичів і притягнення причетних до відповідальності згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН № 2166», – зазначено в документі.

У ньому також висловлено сподівання, що «Росія визнає свою відповідальність і буде всебічно співпрацювати в рамках зусиль зі встановлення винних».

Раніше, 15 липня, стало відомо, що Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов Нідерландів до Росії через падіння малайзійського літака. На думку влади Нідерландів, російський уряд несе відповідальність за загибель 298 осіб, котрі перебували на облавку літака. На переконання позивачів, російська влада порушила цілу низку статтей Європейської конвенції про права людини, передовсім статтю 2 (право на життя).