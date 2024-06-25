Євроунія погодила передачу Україні 1,4 млрд євро прибутку від російських активів.

Ці кошти мають піти на системи ППО та боєприпаси для ЗСУ.

Попри протидію угорського уряду Країни Європейської Унії остаточно узгодили транш у 1,4 мільярда євро прибутку від заморожених активів російського Центробанку. Це рішення було схвалено у понеділок, 24 червня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄУ в Люксембурзі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова верховного представника Євроунії зі закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

«Сьогодні міністри затвердили юридичні рамки для використання надзвичайних доходів із іммобілізованих активів Росії, які будуть перераховані до Європейського фонду миру», – сказав Боррель у понеділок на пресконференції у Люксембурзі після засідання Ради ЄУ із закордонних справ. За його словами, 1,4 млрд євро зможуть бути надані Україні наступного місяця і ще мільярд буде передано надалі до кінця року для забезпечення засобів ППО, боєприпасів та підтримки української військової промисловості.

Надання цих коштів Києву блокувала Угорщина. За словами Борреля, через позицію Будапешта міністри закордонних справ країн Євроунії не змогли узгодити сім правових актів, необхідних для розблокування ще шести мільярдів євро з коштів Європейського фонду миру, які також передбачалося пустити на військову допомогу Україні.

Однак під час ухвалення рішення про передачу Україні доходів від заморожених російських активів інші країни-члени ЄУ дійшли висновку, що Угорщина не має права вето, оскільки, як пояснив Боррель, вона утрималася під час голосування щодо попередньої домовленості щодо резервування прибутку від заморожених російських активів. «А тому Угорщина не повинна брати участь в ухваленні рішення про використання цих грошей», – зазначив він. Уникнути вето з боку Угорщини дозволило те, що кошти не надходять від платників податків ЄУ.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто у відповідь звинуватив інші країни-члени ЄУ в розпалюванні війни, сказавши, що Євроунія «перетнула червону лінію». Він заявив, що Угорщина шукатиме правові способи оскаржити це рішення.

Жозеп Боррель також висловив сподівання, що незабаром вдасться підписати угоду Європейської Унії з Україною про гарантії безпеки. «Ми сподіваємося дуже швидко закінчити роботу над зобов'язаннями в галузі безпеки, які ми передбачаємо підписати вже цього місяця, можливо, на марґінесі майбутньої Європейської ради. Ці зобов'язання стануть зрозумілим посланням Росії щодо нашої волі продовжувати підтримувати Україну», – зазначив Боррель.