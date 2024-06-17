Більшість лідерів ЄУ підтримує переобрання фон дер Ляєн на наступну каденцію.

А от на посадах президента Євроради та керівника європейської дипломатії ми побачимо нових людей.

У понеділок вечері, 17 червня, 27 лідерів країн – членів Європейської Унії на неформальній вечері в Брюсселі обговорять кандидатів на посаду президента Європейської Ради, верховного представника ЄУ зі зовнішньої та безпекової політики та президента Єврокомісії. Як стверджує газета Financial Times з покликом на брюссельських дипломатів та чиновників, переважна більшість учасників зустрічі мають твердий намір підтримати перепризначення Урсули фон дер Ляєн на нову каденцію очільниці Єврокомісії. Офіційно кандидатуру президента ЄК затвердять на саміті 27–28 червня.

«Якийсь інший результат не обговорюється. Для неї жереб кинуто», – сказав виданню брюссельський дипломат, який побажав залишитися неназваним. За словами ще одного джерела, у понеділок увечері лідери хочуть «надіслати кришталево ясне повідомлення», тому «немає жодних сумнівів щодо того, яким буде остаточне рішення».

Урсула фон дер Ляєн – ексміністерка оборони Німеччини, членкиня Християнсько-демократичного союзу. Вона очолила Єврокомісію у 2019 році, ставши першою жінкою на цій посаді. У березні Європейська народна партія (ЄНП) висунула її на новий термін. Для переобрання їй потрібно спочатку заручитися підтримкою кваліфікованої більшості з 27 лідерів ЄУ, а потім отримати не менш ніж 361 голос від 720 членів Європейського парламенту. Прихильники фон дер Ляєн упевнені, що вона отримає необхідні голоси з огляду на впевнену перемогу ЄНП на виборах до Європарламенту.

На зустрічі 17 червня також обговорюватимуться кандидати на посади президента Євроради (зараз цю посаду обіймає Шарль Мішель) та голови європейської дипломатії, яку очолює Жозеп Боррель. За словами джерел FT, змінити їх можуть відповідно колишній прем'єр-міністр Португалії соціаліст Антоніу Кошта (António da Costa) та естонська прем'єрка Кая Каллас (Kaja Kallas).