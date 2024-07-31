Угорщина заблокувала заяву ЄУ щодо подій у Венесуелі.

Боррель мусив виступити з цього питання лише від свого імені.

Європейська Унія наразі не змогла виступити єдиним фронтом щодо сфальшованих владою виборів у Венесуелі. На заваді стала позиція Угорщини, яка цих пів року головує в Раді ЄУ. Про це повідомило видання Politico з покликом на джерела у Брюсселі. Будапешт наклав вето на спільну заяву Євроунії, в якій висловлювалося занепокоєння щодо «вад і порушень» у голосуванні та містився заклик до більшої прозорості.

Через це високий представник Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель мусив виступити із заявою з цього питання лише від свого імені. У своєму зверненні пан Боррель заявив, що результати виборів у Венесуелі не можуть бути визнані, допоки команда Ніколаса Мадуро, якого офіційно оголошено переможцем, не надасть більше доказів.

«Дані, які [венесуельська] опозиція оприлюднила для громадськості, засвідчують радикально інший результат, ніж той, який оголосила влада країни. Допоки протоколи голосування не будуть оприлюднені та перевірені, результати виборів у тому вигляді, в якому вони вже оголошені, не можуть бути визнані», – йдеться у заяві Борреля.

За офіційними даними Національної виборчої ради Венесуели, Мадуро набрав 51,2% голосів, а опозиційний кандидат Едмундо Ґонсалес – 44%. Опозиція ж стверджує, що 73% протоколів голосування, до яких вона має доступ, свідчать про перемогу Ґонсалеса. Після оголошення результатів у країні розпочалися багатотисячні мітинги протесту.

Вето Угорщини демонструє фундаментальну ваду в зовнішній політиці Євроунії, згідно з якою рішення, включно з евентуальними майбутніми санкціями щодо Венесуели, повинні бути одностайно погоджені між 27 країнами – членами блоку. Це спонукало кілька країн, наприклад Німеччину, виступати за ухвалення зовнішньополітичних рішень кваліфікованою більшістю.