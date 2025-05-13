ICAO нарешті визнала Росію винною у збитті рейсу MH17.

За твердженням Ради Міжнародної організації цивільної авіації РФ порушила Чиказьку конвенцію.

Росія несе відповідальність за аварію лайнера, який виконував рейс MH17, вона порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказьку конвенцію). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Рада Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization – ICAO) у понеділок, 12 травня, дійшла відповідного висновку.

Рада винесла рішення у справі, порушеній Нідерландами та Австралією у 2022 році проти РФ у зв'язку зі збиттям 2014 року авіалайнера Boeing 777. Рада ухвалила рішення на користь Нідерландів та Австралії переважною більшістю голосів.

«Це рішення є важливим кроком для всіх жертв рейсу MH17, їхніх сімей та близьких. Воно не може позбавити їх горя та болю, але воно є важливим кроком на шляху до встановлення істини та досягнення справедливості та підзвітності. Рішення також надсилає чіткий сигнал міжнародній спільноті: держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право», – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп (Caspar Veldkamp). За його словами, Нідерланди та Австралія попросили Раду ICAO зобов'язати РФ розпочати переговори з цими країнами щодо відшкодування збитків.

Нагадаємо, що пасажирський лайнер Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який прямував рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року на сході України в районі військових дій між збройними силами країни та проросійськими сепаратистами. Внаслідок цього загинули 298 людей, у тому числі 38 громадян Австралії. Експерти міжнародної Об'єднаної слідчої групи (JIT) дійшли висновку, що лайнер збила ракета серії 9М38, випущена ЗРК «Бук», який перебував на території, підконтрольній проросійським силам. Слідчі з’ясували, що «Бук» потрапив до України з Росії і належав 53-ій бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом. ЗРК зразу ж після трагедії вивезли назад до Росії.