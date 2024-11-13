Країни ЄУ обговорять 18–19 листопада допомогу Києву «за будь-якого сценарію».

«Ніхто не знає, що збирається робити пан Трамп», – зазначив Боррель, виступаючи у Варшаві.

 

 

Міністри закордонних справ та очільники оборонних відомств країн – членів Європейської Унії мають намір наступного тижня обговорити питання щодо пролонґації допомоги Україні «за будь-якого сценарію». Про це заявив верховний представник Євроунії з питань безпеки і закордонних справ Жозеп Боррель. Заяву він зробив у Варшаві після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

 

«Не може бути ситуації, коли американці діють, а європейці лише реагують. Ми повинні самі нести відповідальність. Ми маємо запевнити Україну, що наша підтримка триватиме, але для цього потрібні відповідні ресурси та рішучість. Для цього потрібна політична воля і насамперед фінансові ресурси. Моя роль і роль міністрів закордонних справ та оборони, які зустрінуться у понеділок та у вівторок, – вивчити ситуацію та ухвалити рішення, виходячи з наших власних можливостей, а також продемонструвати волю до пролонґації підтримки України у таких обставин, коли є новий президент Сполучених Штатів, який, як здається, має інший підхід до американської підтримки України», – цитує Борреля польське видання wPolityce.pl.

 

За словами голови європейської дипломатії, «ніхто не знає, що збирається робити пан Трамп». «Але я знаю, що європейцям потрібно чітко розуміти, що вони хочуть робити за будь-яких обставин», – зазначив Жозеп Борель.

 

Він додав, що 18–19 листопада відбудеться засідання ради ЄУ на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони. Учасники зустрічі розглянуть сценарій, за якого підтримка Києва з боку його європейських союзників має збільшитися.

 

Боррель підкреслив, що Польща завжди була лідером у забезпеченні України тим, що їй потрібно для захисту від російської аґресії. «І Україна потребує цієї підтримки в цей вирішальний момент», – наголосив він.

 

Раніше Боррель пообіцяв, що до кінця цього року Євроунія виконає план передачі Україні одного мільйона боєприпасів.

13.11.2024

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