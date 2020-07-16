Єреван і Баку звинувачують один одного в обстрілі цивільних помешкань.

На вірменсько-азербайджанському кордоні поновилися бойові дії. «Збройні сили Вірменії знову спробували атакувати підрозділи азербайджанської армії в напрямку Товузького району держкордону», – заявило міністерство оборони Азербайджану вранці в четвер, 16 липня.

Зокрема, за даними відомства, вірменські військові обстріляли з великокаліберної зброї і мінометів села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі Товузького району. Про це повідомив інформаційний портал Trend. «Внаслідок обстрілу з боку збройних сил Вірменії села Дондар Гушчу Товузького району снаряди впали на житлові будинки та присадибні ділянки. Серед цивільного населення постраждалих немає. На даний час на цьому напрямку йдуть бої. Наші підрозділи контролюють оперативну обстановку», – розповів керівник прес-служби Міністерства оборони Азербайджану полковник Вагіф Даргяхли.

Офіційний Єреван, своєю чергою, заявляє про провокації азербайджанських військовиків. Прес-секретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила про спробу диверсійного проникнення на територію країни минулої ночі з боку азербайджанських військовослужбовців. «Після запеклих боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий», – заявила вона.

Крім того, за словами Шушан Степанян, азербайджанські підрозділи обстріляли вірменські прикордонні села Айгепар і Мовсес з мінометів і гаубиць Д-30. Вона також заявила про знищення вірменськими військовиками танка і артилерійської установки Азербайджану. На зустрічі з журналістами прес-секретарка Міноборони заявила, що з вірменської сторони втрат немає.

Нове загострення вірменсько-азербайджанського конфлікту почалося 12 липня, коли Єреван і Баку звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню на ділянці спільного кордону північніше від спірного реґіону Нагірний Карабах.