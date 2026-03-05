Іранські дрони вдарили по летовищу в Азербайджані.

Президент Алієв скликав Радбез і привів збройні сили у стан мобілізації номер один.

У четвер іранські безпілотники завдали ударів по місту Нахічевань – столиці однойменної автономної республіки, що як ексклав входить до складу Азербайджану. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Minval з покликом на заяву МЗС в Баку. Внаслідок влучання дрона постраждала будівля аеропорту Нахічевані, інший впав біля будівлі школи в селі Шекерабад.

Внаслідок дронової атаки постраждали чотири особи, яким надано першу медичну допомогу. Пошкоджень зазнала злітно-посадкова смуга та будівля терміналу, в якій зруйновано дах. Пасажирський літак, який здійснював рейс з Баку до Нахічевані й вже перебував у повітрі, з міркувань безпеки було повернуто до азербайджанської столиці.

Уряд Азербайджану висловив Тегерану протест у зв'язку з дроновими атаками і зажадав від іранської влади «надати пояснення з цього питання». У Баку заявили про «порушення норм і принципів міжнародного права» та посилення напруженості в регіоні. «Ми вимагаємо від Ісламської Республіки Іран у найкоротші терміни надати чітке пояснення у цій справі, провести належне розслідування та вжити необхідних термінових заходів для запобігання повторенню подібних атак у майбутньому», – йдеться в заяві МЗС Азербайджану. У ній також міститься засторога, що країна залишає за собою «право вжити адекватних заходів у відповідь».

У зв’язку з інцидентом в Нахічевані президент Азербайджану Ільхам Алієвв провів екстрене засідання Ради безпеки. «Сьогодні з іранського боку було здійснено терористичний акт проти азербайджанської території, проти Азербайджанської держави. Іранська держава вчинила обстріл території Нахічеванської Автономної Республіки з використанням безпілотних літальних апаратів. Азербайджанська держава рішуче засуджує цей огидний терористичний акт, ті, хто його здійснив, мають бути негайно притягнуті до відповідальності», – заявив президент Азербайджану у своєму виступі на засіданні Радбезу.

Алієв повідомив, що привів армію країни у стан підвищеної готовності. «Наші збройні сили – Міністерство оборони, Державна прикордонна служба, всі інші підрозділи Сил спеціального призначення – приведені в стан мобілізації номер один і мають бути готові до проведення будь-якої операції», – зазначив він.