Алієв не поїхав до Росії на неформальний саміт СНД.

Він теж проігнорував засідання Вищої євразійської економічної ради.

 

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився брати участь у неформальному саміті країн СНД у Санкт-Петербурзі у понеділок, 22 грудня. Про це повідомило агентство Azertag з покликом на заяву адміністрації голови азербайджанської держави.

 

В адміністрації Алієва пояснили, що президент не відвідає зустріч у Санкт-Петербурзі через «щільний робочий графік». Напередодні в тому ж місті відбулося засідання Вищої євразійської економічної ради, яке Алієв теж проігнорував. У Баку його відсутність пояснили тим, що «Азербайджан не є членом Євразійського економічного союзу».

 

Хоча напередодні в Кремлі заявляли, що чекають Ільхама Алієва на заходах у Санкт-Петербурзі й готуються до його приїзду. Однак після повідомлення про те, що азербайджанський президент не приїде, речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що його відмова приїжджати не стала несподіванкою. «Справді, всі глави держав мають дуже напружений графік, тим більше у грудні, напередодні Нового року», – заявив Пєсков.

 

Експерти пояснюють ігнорування Алієвим заходів у Росії тим, що відносини між Баку й Москвою все ще залишаються напруженими після збиття літака «Азербайджанських авіаліній» в грудні 2024 року та репресій проти представників азербайджанської діаспори в Росії у червні 2025 році.

 

Нагадаємо, що в липні цього року Алієв закликав Україну «не погоджуватися на окупацію» Росією. Після чого прокремлівські пропагандисти погрожували Азербайджану «новою СВО». А російська армія почала бити по об'єктах азербайджанської нафтогазової компанії SOCAR в Одеській області.

 

22.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25 | | Штука
Антоніна Денисюк: “Легкість тяжіння”
Ірина Гаймус
На виставці в ЦСМ Івано-Франківська художниці вдалося в межах камерного простору поєднати власні інтерпретації співіснування кількох природних стихій, вибудувавши цілісну візуальну метафору взаємодії людини, природи та техногенного середовища.
19.12.25 | | Штука
«Ісламська держава»: австралійське попередження
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Жахливий теракт на пляжі в Сиднеї, скоєний під час святкування Хануки, змушує знову заговорити про небезпеку, яку несе світу «Ісламська держава».
19.12.25 | | У світі
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Раціональний страх
Олеся Ісаюк
Людина як така швидко збагнула, що довколишній світ повний небезпек – і хоча всі запобіжники збільшують шанси щасливого кінця, але ніщо не здатне його гарантувати.
18.12.25 | | Україна
Рецензія на «Питання російсько-українських мовних зв’язків»
Юрій Шевельов
72 роки минуло з часу публікації цієї рецензії Юрія Шевельова, а висвітлені там проблеми далі актуальні. На жаль.
17.12.25 | | Минуле
Не геть космос, але на рівні
Юрій Винничук
Суржик. Так якось на нашому світі повелося, що він у багатьох сучасних українських фільмах домінує де треба і де не треба...
17.12.25 | | Дискурси
Дві «Волині», два Якови та потяг до Львова
Олександр Вільчинський
Обидва письменники, відштовхуючись від волинських реалій, наповнили свої тексти світом значно ширшим, ніж один регіон, переплетінням подій і людських доль, які виходять далеко за межі описаного ними часопростору, і продовжують в нашій уяві жити своїм життям.
17.12.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.