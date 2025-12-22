Алієв не поїхав до Росії на неформальний саміт СНД.

Він теж проігнорував засідання Вищої євразійської економічної ради.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився брати участь у неформальному саміті країн СНД у Санкт-Петербурзі у понеділок, 22 грудня. Про це повідомило агентство Azertag з покликом на заяву адміністрації голови азербайджанської держави.

В адміністрації Алієва пояснили, що президент не відвідає зустріч у Санкт-Петербурзі через «щільний робочий графік». Напередодні в тому ж місті відбулося засідання Вищої євразійської економічної ради, яке Алієв теж проігнорував. У Баку його відсутність пояснили тим, що «Азербайджан не є членом Євразійського економічного союзу».

Хоча напередодні в Кремлі заявляли, що чекають Ільхама Алієва на заходах у Санкт-Петербурзі й готуються до його приїзду. Однак після повідомлення про те, що азербайджанський президент не приїде, речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що його відмова приїжджати не стала несподіванкою. «Справді, всі глави держав мають дуже напружений графік, тим більше у грудні, напередодні Нового року», – заявив Пєсков.

Експерти пояснюють ігнорування Алієвим заходів у Росії тим, що відносини між Баку й Москвою все ще залишаються напруженими після збиття літака «Азербайджанських авіаліній» в грудні 2024 року та репресій проти представників азербайджанської діаспори в Росії у червні 2025 році.

Нагадаємо, що в липні цього року Алієв закликав Україну «не погоджуватися на окупацію» Росією. Після чого прокремлівські пропагандисти погрожували Азербайджану «новою СВО». А російська армія почала бити по об'єктах азербайджанської нафтогазової компанії SOCAR в Одеській області.