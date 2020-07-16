Галицькі хроніки COVID-19: 16 липня.

Станом на 09:00 16 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 201 хворого на COVID-19. За минулу добу – 306 нових випадків, і це наш новий максимум, попередній був зафіксований 26 червня, коли за добу діагностували 297 випадків інфікування covid-19. Нинішні добові показники за областями розподілені так: 64 – на Івано-Франківщині, 197 – на Львівщині (проведено 1144 ПЛР-дослідження) і 45 – на Тернопіллі (проведено 628​ досліджень методом ПЛР).

За минулу добу підтверджено 9 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: шестеро людей померли на Львівщині та троє на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,6%.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 970 хворих на COVID-19. За минулу добу – 111 осіб: 75 – на Львівщині, 23 – на Тернопіллі та 13 на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 липня (09:00): 2337 випадків, 45 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ", виявлено 44 нові випадки COVID-19)

м. Тернопіль – 14 осіб

Бережанський район – 20 осіб

Чортківський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 липня (09:00): 7622 випадки, 197 нових

м. Львів – 84 особи

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 25 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 8 осіб

Яворівський район – 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 липня (09:00): 3242 випадків, 64 нових

Івано-Франківськ – 22 особи

Тисменицький район – 4 особи

Надвірнянський район – 2 особи

Косівський район – 13 осіб

Калуський район – 1 особа

Долинський район – 3 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 5 осіб

Коломийський район – 4 особи

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 4 особи



Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.