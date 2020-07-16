Галицькі хроніки COVID-19: 16 липня.

Станом на 09:00 16 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 201 хворого на COVID-19. За минулу добу – 306 нових випадків, і це наш новий максимум, попередній був зафіксований 26 червня, коли за добу діагностували 297 випадків інфікування covid-19. Нинішні добові показники за областями розподілені так: 64 – на Івано-Франківщині, 197 – на Львівщині (проведено 1144 ПЛР-дослідження) і 45 – на Тернопіллі (проведено 628 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 9 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: шестеро людей померли на Львівщині та троє на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 970 хворих на COVID-19. За минулу добу – 111 осіб: 75 – на Львівщині, 23 – на Тернопіллі та 13 на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 липня (09:00): 2337 випадків, 45 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ", виявлено 44 нові випадки COVID-19)
м. Тернопіль – 14 осіб
Бережанський район – 20 осіб
Чортківський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 липня (09:00): 7622 випадки, 197 нових
м. Львів – 84 особи
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 8 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 25 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 9 осіб
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 8 осіб
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 липня (09:00): 3242 випадків, 64 нових
Івано-Франківськ – 22 особи
Тисменицький район – 4 особи
Надвірнянський район – 2 особи
Косівський район – 13 осіб
Калуський район – 1 особа
Долинський район – 3 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 5 осіб
Коломийський район – 4 особи
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.16.07.2020