Галицькі хроніки COVID-19: 15 липня.

 

Станом на 09:00 15 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 895 хворих на COVID-19. За минулу добу – 238 нових випадків: 51 – на Івано-Франківщині, 171 – на Львівщині (проведено 1187 ПЛР-досліджень) і 16 – на Тернопіллі (проведено 366 досліджень методом ПЛР).

 

 
За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: 5 людей померли на Львівщині та двоє Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серд мешканців Галичини утримується на рівні 2,6%.

 


 
 
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 859 хворих на COVID-19. За минулу добу – 40 осіб: 25 – на Львівщині та 15 – на Тернопіллі.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 липня (09:00): 2292 випадки, 16 нових

м. Тернопіль – 3 особи

Бережанський район – 6 осіб

Чортківський район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 липня (09:00): 7425 випадків, 171 новий

м. Львів – 57 осіб

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 9 осіб

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 15 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 16 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 36 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 липня (09:00): 3178 випадків, 51 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

15.07.2020

До теми

Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20 | | Штука
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука
Скитське пекло
Дмитро Єльніков
Якби пекло наших пристрастей тривало тисячоліттями, ми народжувалися б святими. Або вже й не народжувались.
12.07.20 | | Дискурси
Морфологія Голоду
Богдан Пастух
Роман насичений розмислами, деякі з них заслуговують окремих есеїв, ідеї яких можна вплітати смислами у великі наративні полотна. Тут в центрі людина, котра опирається обставинам, по-унамунівськи велична, та все ж амбівалентна.
10.07.20 | | Штука
Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20 | | У світі
Життя коротке, мистецтво вічне
Ілько ЛЕМКО
«Мелодія» Мирослава Скорика. Неймовірна насолода, не заглядаючи до партитури, на слух відтворювати кожну найменшу нотку цього несамовитого твору...
10.07.20 | | Галичина
Англійська зі словником
Юрій Андрухович
У країні, яка за прикладом царської Росії, де активно практикували «смесь французского с нижегородским», дедалі розкутіше запроваджує «смесь английского с криворожским»
10.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.