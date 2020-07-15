Галицькі хроніки COVID-19: 15 липня.

Станом на 09:00 15 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 895 хворих на COVID-19. За минулу добу – 238 нових випадків: 51 – на Івано-Франківщині, 171 – на Львівщині (проведено 1187 ПЛР-досліджень) і 16 – на Тернопіллі (проведено 366 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: 5 людей померли на Львівщині та двоє Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серд мешканців Галичини утримується на рівні 2,6%.







За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 859 хворих на COVID-19. За минулу добу – 40 осіб: 25 – на Львівщині та 15 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 липня (09:00): 2292 випадки, 16 нових

м. Тернопіль – 3 особи

Бережанський район – 6 осіб

Чортківський район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 липня (09:00): 7425 випадків, 171 новий

м. Львів – 57 осіб

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 9 осіб

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 15 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 16 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 36 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 липня (09:00): 3178 випадків, 51 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.