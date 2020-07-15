Галицькі хроніки COVID-19: 15 липня.

Станом на 09:00 15 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 895 хворих на COVID-19. За минулу добу – 238 нових випадків: 51 – на Івано-Франківщині, 171 – на Львівщині (проведено 1187 ПЛР-досліджень) і 16 – на Тернопіллі (проведено 366 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: 5 людей померли на Львівщині та двоє Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серд мешканців Галичини утримується на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 859 хворих на COVID-19. За минулу добу – 40 осіб: 25 – на Львівщині та 15 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 липня (09:00): 2292 випадки, 16 нових
м. Тернопіль – 3 особи
Бережанський район – 6 осіб
Чортківський район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 липня (09:00): 7425 випадків, 171 новий
м. Львів – 57 осіб
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 9 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 9 осіб
Мостиський район – 3 особи
Пустомитівський район – 15 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 16 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 36 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 липня (09:00): 3178 випадків, 51 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.15.07.2020