Бойовики видали Україні тіло загиблого під Зайцевим воїна.

 

Бойовики видали українській стороні тіло воїна, загиблого в понеділок біля Зайцевого. Раніше штаб інформував: противник не дозволив Україні здійснити евакуацію загиблого. Бойовики неподалік від місця смерті солдата розстріляли українського медика.

 

 

"Сьогодні відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла командира розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти, який загинув 13 липня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою. Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", – повідомила 35-та окрема бригада морської піхоти.

 

Тим часом, офіційний Київ закликав держави-учасниці ОБСЄ відреагувати на вбивство російськими окупаційними силами українського військового медика під час евакуаційної загиблого, яке має ознаки воєнного злочину. З такою заявою виступив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу. З його слів, українській стороні ще не вдалося забрати тіло медика.

 

"Ми хотіли б звернути увагу присутніх до одного з останніх практичних випадків гібридної агресії, що супроводжувався зухвалим обманом, жорстокою зрадою та грубим порушенням досягнутих домовленостей і елементарних правил чесної війни з боку Російської Федерації на Донбасі. Він мав місце 13 липня 2020 року, коли на запит української сторони СККК у координації із СММ ОБСЄ була спланована безпечна евакуація тіла вбитого військовослужбовця ЗСУ, яке знаходилося у районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області", – заявив Лоссовський, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

 

Представник України звернув увагу на той факт, що військовослужбовці ЗС України попередньо отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період між 14:00 і 18:00 13 липня.

 

"Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка складалася з представників СККК з відповідними білими розпізнавальними знаками "СККК", потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил", – заявив дипломат.

 

Він поінформував присутніх іноземних дипломатів, що російські збройні формування обстріляли групу евакуації. Внаслідок нападу загинув медик, ще два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення. Тіло медика також залишилося на території, яка не контролюється урядом України, і потребується його евакуація. "Це вбивство має усі ознаки воєнного злочину", – наголосив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

 

Українська делегація також продемонструвала фотографії з місця вбивства медика.

 

"Україна рішуче засуджує варварську поведінку російських військовиків та вимагає негайних пояснень, міжнародного розслідування та справедливого покарання осіб, відповідальних за смерть беззбройних українських громадян. Також ми закликаємо наших партнерів, держави-учасниці ОБСЄ засудити це чергове порушення Росією елементарних норм цивілізованої міжнародної поведінки", – заявив Лоссовський.

 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав вчинок проросійських банд "варварством", що має ознаки воєнного злочину. Президент Володимир Зеленський заявив, що війна триває, а обіцянки "тієї сторони" нічого не вартують.

 

15.07.2020

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