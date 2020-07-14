У Снятині відзначили переможців Премії Марка Черемшини.



У місті Снятин на Івано-Франківщині відбулися урочистості з нагоди 146-ї річниці від дня народження українського письменника-новеліста Марка Черемшини. Захід провели в літературно-меморіальному музеї митця, а переможцям щорічної літературної премії новеліста вручили дипломи та нагрудні знаки.

Усі фото: ФБ-сторінка Музею Марка Черемшини у Снятині

Цьогоріч, з огляду на карантинні обмеження, головну літературно-мистецьку відзнаку Снятинського району – Премію імені Марка Черемшини – провели на відкритому просторі, в улюбленому саду Марка Черемшини біля його вілли.

«Він дуже любив сад біля своєї вілли, а на забавах любив, щоб там були тільки самі свої. А ще в нього... два дні народження. Один – він називає кілька разів особисто, і зовсім інший – у його документах. Цьогоріч день народження Марка Черемшини (Івана Юрійовича Семанюка) вперше відсвятковано в той день, який маємо всі підстави вважати його справжнім днем народження, – 13 липня», – зазначили в Музеї Марка Черемшини у Снятині.

Лауреатами Премії імені Марка Черемшини у 2020 році стали:

У номінації «Література» (літературознавство) – Іванна Юрчук, старша наукова співробітниця Музею Василя Стефаника, дослідниця життєвого і творчого шляху та епістолярію письменника-новеліста Василя Стефаника – за активну науково-дослідницьку працю, упорядкування та підготовку до друку книги «Василь Стефаник. Твори».

У номінації «Журналістика» (відеографія) – Сергій Гуленко, директор ТК «Снятин», продюсер, автор відеопрограм, – за активну творчу діяльність, популяризацію Снятинщини, її відомих особистостей у вітчизняному інформаційному просторі, створення циклу телепрограм «Наш Черемшина» у співпраці з Іванною Стеф’юк, яка автентично читає твори новеліста на гуцульському діалекті.

У номінації «Краєзнавство» – краєзнавець, уродженець села Видинів Іван Калитчук – за просвітницько-дослідницьку працю, активну краєзнавчо-пошукову роботу на Снятинщині, видання книги «Вчитель. Музикант. Композитор М.Я. Куфлюк».

У номінації «Образотворче мистецтво» – Іван Микитюк, художник-скульптор, професор Львівської Національної академії мистецтв, заслужений діяч культури, уродженець села Задубрівці, – за активну творчу та виставкову діяльність.

У номінації «Концертно-виконавська діяльність» нагороджено музикантів естрадного гурту «Чорногора» Снятинського районного Будинку культури (художній керівник – Ольга Дудчук) – за виконавську майстерність, участь у районних та обласних культурно-мистецьких заходах, популяризацію музичних традицій Покуття.