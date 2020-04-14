Визначено лауреатів премії імені Ярослава Лукавецького.

В Івано-Франківську визначили лауреатів Премії імені Ярослава Лукавецького в галузі мистецтва й архітектури – найвищої в області відзнаки за внесок у розвиток образотворчого (живопис, скульптура, графіка), народного, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури і дизайну. Про це повідомляє «Курс».

Фото: firtka.if.ua

Конкурсна комісія вирішила присудити премію імені Ярослава Лукавецького в номінації «Архітектура і дизайн» Василю Федоровичу Романцю – за реставрацію об’єктів культурної спадщини.

В номінації «Образотворче і народне мистецтво» лауреатом став Василь Миколайович Гурмак – за створення монументальних композицій.

Стела Героям АТО та Небесної Сотні в Сокільниках біля Львова авторства Василя Гурмака. Фото: lvivoblrada.gov.ua

Переможці у номінаціях отримають по 14 500 грн, а також дипломи й почесні знаки. Розпорядження Про присудження премії імені Ярослава Лукавецького 14 квітня підписав т. в. о. голови ОДА Віталій Федорів.

Премію імені Ярослава Лукавецького Івано-Франківська облдержадміністрація встановила 2002 року для популяризації кращих творів мистецтва, архітектури й дизайну, піднесення їхньої ролі у духовному відродженні та естетичному вихованні.

На здобуття цієї премії подають нові твори й роботи, опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх двох років, але не пізніше, ніж за три місяці до їх висунення на здобуття премії.

Твори представляють творчі спілки, об’єднання, товариства, громадські організації мистецького та просвітницького спрямування, управління культури й управління містобудування та архітектури ОДА, навчальні мистецькі заклади, видавництва, редакції газет і журналів.

Комісія розглядає, обговорює та оцінює твори у три конкурсні тури, премію можна отримати лише раз у житті.