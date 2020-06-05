У Франківську назвали імена лауреатів премії імені Василя Стефаника.

В Івано-Франківську визначили лауреатів щорічної Премії імені Василя Стефаника в галузі літератури – найвищої в області відзнаки, яку присуджує Івано-Франківська ОДА місцевим авторам.
Третій тур голосування відбувався анонімно, після обговорення творчих робіт, запропонованих на здобуття найвищої обласної літературної відзнаки.
За підсумками голосування беззаперечним лідером і переможцем у номінації «Поезія» став Дмитро Лазаренко з твором «На самоті з Творцем».
У номінації «Документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)» 12 із 13 членів комісії проголосували за твір «Замовлені від кулі шаблі. Гуцульська магія» Євгена Луціва.
У номінації «Проза» на перемогу претендували історичний роман «Анна-Єфросинія – велика княгиня Романова» Володимира Гловацького, «Dolce Vita» Марії Микицей та «Чужі гріхи» Тані П’янкової. Голосування проводили двічі, однак нікому з трьох претендентів не вдалося набрати необхідної кількості голосів для перемоги.
Таким чином, цьогоріч найвищу обласну відзнаку в галузі літератури отримають двоє авторів – Дмитро Лазаренко та Євген Луців.
05.06.2020
Для довідки:
Премія імені Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва, архітектури та журналістики є найвищою в Івано-Франківській області відзнакою, яку присуджує Івано-Франківська обласна державна адміністрація місцевим авторам.
Премією відзначають твори літератури, мистецтва, архітектури та журналістики, які «є духовними набутками українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства».
Премію присуджують авторові чи виконавцеві один раз. Премію можуть присуджувати посмертно.
Особі, удостоєній премії, вручають Диплом «Лауреат премії імені Василя Стефаника», Почесний знак лауреата і грошову винагороду. Розміри премії щороку визначає облдержадміністрація.