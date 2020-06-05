У Франківську назвали імена лауреатів премії імені Василя Стефаника.

В Івано-Франківську визначили лауреатів щорічної Премії імені Василя Стефаника в галузі літератури – найвищої в області відзнаки, яку присуджує Івано-Франківська ОДА місцевим авторам.

Третій тур голосування відбувався анонімно, після обговорення творчих робіт, запропонованих на здобуття найвищої обласної літературної відзнаки.

За підсумками голосування беззаперечним лідером і переможцем у номінації «Поезія» став Дмитро Лазаренко з твором «На самоті з Творцем».

У номінації «Документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)» 12 із 13 членів комісії проголосували за твір «Замовлені від кулі шаблі. Гуцульська магія» Євгена Луціва.

У номінації «Проза» на перемогу претендували історичний роман «Анна-Єфросинія – велика княгиня Романова» Володимира Гловацького, «Dolce Vita» Марії Микицей та «Чужі гріхи» Тані П’янкової. Голосування проводили двічі, однак нікому з трьох претендентів не вдалося набрати необхідної кількості голосів для перемоги.

Таким чином, цьогоріч найвищу обласну відзнаку в галузі літератури отримають двоє авторів – Дмитро Лазаренко та Євген Луців.