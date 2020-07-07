На Купала, на Івана

I.
Хоть Купало, хоть Лопушник, але це є справедливий Іван.
Відьми в ночі на раду скликає, мушками світить перед русалками, рікою вінки долів пускає, лісами любість підкидає.
Тай полонинами ’д ґаздам присідається.
Нашіптує Іванові Шепитарюкові у стаї при ватрі на полонинці на волоськім боці:
„Зійди-ко, тезку, на другий бік у село ід своїй ґаздини, бо тот ревізор білявенький не годен через ню ні спати, ні їсти!"
Шепитарюк не похочує маржину па наймита лишати:
„Як вона ґаздиня, то ревізорові хати не відтворит, а як вона ніхтолиця,¹ то її я не всокочу.“
Але святий швидко перебиває:
„Не сокоти, брате, жінки тай збудешся єї молодої. — Пташка парується з пташков, мушка з мушков, рибка з рибков, самець у лісі із самичков, а ти слюбну жінку лишив саму на подушках під джергами² тай лінуєшся єї у таке велике свято відознати?³ Спамятайся, тезку, і сідлай коня та перебіжи нічма Черемош, як ревізори муть спати, тай розвеселиш молоду жінку і мені завтра покладеш свічку на вівтарі!”
Шепитарюк хмарить чоло і передумує ще раз:
Молодиця Мочернакового роду, чей не подивиться на лєнку,⁴ чей не посоромит роду. У неї робота жде на роботу, нема коли пустим требувати. Так коби хоть образ, а то кривоустий.
Але той ревізор не з-добра наймив собі на найближчім ґруни хату, не з-добра вечерами на гармонії грає.
Грай собі, зайдею, фартушанкам своїм, а моя ґаздиня твої гри не чує. А ти що против неї?
Таже у неї цвіт у личку горить, а ти як надута кишка.
На твою кушкату,⁵ закривлену твар не кине голубим оком моя Марічка, не покладе своєї весни під твоїми грузькими обцасами.
То годна та дужя та красна у мене ґаздиня, то душа моя...
Ще тепер мені жаль, що не зганьбив я мельничку за мою ґаздиню:
Насипав я у кіш на-раз мливо, а вона підсміхається.
„Не разуйте, Йванку, лиш питлюйте, брачіку, бо ваші гості разового хліба в рот не возмут...“
„Які гості?" питаю, а вона вже відрікає:
„Ніби ви не знаєте, таже тот присадкуватий ревізор кривоустий, тот Збишко Прушковський, що за вашою ґаздинею пропадає.
„Тот теребилюлька від граничарів?"
„Той-той зеленюк із Попадюкового ґруня".
„А як-же він пропадає?"
„Каже, що навіть аби угинув, то відбере вам вашу ґаздиню".
„Та-ж то не квітку урвати!"
„А такий дараба того питає?"
„А я де?"
„Ви, Йванку, граєте полонинами та зимарками⁶ на волоскім боці, а зеленюк попід вікна: добрий день душко."
„А ви тото чули?"
„Ей-га, чи лишень тото? Ти — каже він — молодичко зриваєш мені очі, ріжеш моє серце. У чім, — каже — красна квітко, ти личко своє іскупала, що воно мене з розуму ізводит? Увесь широкий та довгий край, — каже — я перезнав, переслідкував, а такої як ти не надибав. Ой возму я тебе, — каже — файна квітко, тай у свій край пересаджу, щоби ти там межи Прушковськими цвіла, їм і мені на славу!"
„А моя що йому відповіла?"
„У личко червоніла і сміялася."
Десь та смучя⁷ мельничка серед села сидит тай усе чує тай знає...
Іванів вівчар Дмитро приніс овечий подій у стаю⁸ і божився, що зараз дістане від свого ґазди тютюну повну люльку, бо має йому щось важне сказати.
Шепитарюк став його про тоту важність допитуватись, але вівчар не пускав з себе пари, доки не учув у жмені маркотку. Тоді розповів він ґазді, що у явірнику здибав його тот низький, кривоустий зеленюк-ревізор і казав ґазді переказати, що його ґаздиня робит завтра за його дєдю обід і хоче, аби єї ґазда сеї ночі збіг у село до хати. Тай казав, аби ґазда переходив хітар Копилашевим плаєм, а він сам там буде на варті і ґазду миром перепустить через Черемош.
Шепитарюк ніби сварив вівчаря за тото, що його здурив і за-дурно вигулив⁹ жменю тютюну, але в середині був вдоволений, бо під вагою тої новини рішився поїхати конем до своєї ґаздині і відсвяткувати свого тай дє- девого патрона обідом і поминками за дєдеву душу, аби дєдьо і сего року знав на тім світі, що доброго сина та добру невістку лишив у своїм дворі, на талані своїм.
„Однак щось мене отік¹⁰ спирає, але я таки збіжу долів, а ти, Митрику, пантруй ватри і трембіти!
Шепитарюк осідлав коня, натерхав скоромою у бесагах і пропав у Копилашевім плаю...
II.
Ніч срібна, найсрібніша.
Місять везе у срібній чайці голого Купала-Івана над Горґанами, а зорі прижмурились із стиду й у лісі порозбігалися боками.
Небо гей на морі піна.
А з тої піни срібна роса паде на ліси, на гори.
А з того неба Купало любість по землі сіє.
А де тота любість упаде, там білий вогонь з землі виростає.
А за тим білим вогнем темна хмарка тінь розстелює.
Бо любість одно крило біле, а друге темне має.
А як той вогонь забрив у Черемош, тоді чорна тінь із берега йому межи-очі з дубелтівки плюнула.
Луснув стріл у зворі¹¹, погас вогонь у броді, розбігся смертельний гомін лісами...
Купало на небі обіздрівся і золотим пером записав котрусь душу у свої книги...
Як оком кліпнути, нетлінні нявки¹² урвали танець над рікою, а чугайстир шпурнув арідникові¹³ плитою у його чорні ребра.
Черемош ударив скоками у скали, а скали застогнали...
Ліси похитали головами й згійкали¹⁴ на тоту чорну тінь, що з берега стрілом найсрібнішу ніч прострілила...
III.
Хоть Купало, хоть Лопушник, але це є справедливий Іван.
Бере тай сонцем зарінки сушить. Лісами холоди віником вимітає, у деревині соки переварює, запахами в перекотах¹⁵ дише.
Муху роями на сонце випускає, маржину у зелену ліщину загонить, бжілку на солодкі меди веде.
Птахам яєчка у гніздах вигріває, дівчатам ягоди у кошелі мече, дітвору грибами в росу гулить¹⁸, зіллю силу дає, папоротин цвіт збирає.
Мисливцям звір множить, орлам зайчиків на конюшинці показує, рибарикам рибку підкидає.
Полонинами молока в бербениці наливає, скором пряче ід Петрі.
Скали розпікає, гаддє на камінню гріє.
Барабульку тай кукурудзку з землі за чівку на сонце витягає.
Вітри в печерах запирає, аби світ був тихий та запашний та ясний.
Бере тай дівчаткам личко красить, молодицям в очі принаду насипає, аби були гожі, як Шепитарюкова ґаздиня, тота, що зеленого ревізора з розуму ізводить.
Тота, що очима потинає...
В церкві жінки Іванів вівтар зіллям убирають, гей до слюбу:
„Гей, Іванчіку Божий, Іванчіку чорнобривий, роздай діти межи молодиці, аби-с мав що ерстити,¹⁷ аби-с мав де у кумах бувати.
Лиш Шепитарючки тут не видко. Віді¹⁸ вона святим не требує, бо пишна та красна над усю челядь.
Але перед Івановим вівтарем горить Шепитарюччина свічка, а вона сама ходить ід ґаздам і ґаздиням і шепотом запрошує їх чемними словами на обід за душу чоловічого дєдя. Навіть панотець прошений. Будуть ґазди і ґаздині харчувати, будуть за панотцем молитви відмовляти. Буде покійникові душа радуватися.
І святий Іван межи челяддю та межи свічками упріває.
А панотець, — що приязно службу править, що красно говорить:
„Дивіться, — каже — люди: сонечко пражить землю тай випражує з неї ягідку і рожу, а з тебе, хлопе, не годно виправити навіть вужевки. Але не готу вужевку, що ліси і дараби вяже, але тоту вужевку, що усіх хлопів у один нарід вяже.“
„Най-же цес нарід каїться, най свою країну шанує."
„Най хлоп хлопа тримається, най свою віру держить."
„Най молиться за всіх Іванів, що за цю землю зі світа пішли."
Нарід їсть панотцеві слова і росте високо.
Та лишень закінчив панотець Боже слово, а церква заметушилася.
Став мир до дверей пхатися, стали люди виходити, бо пішла погана чутка, що до трупарні коло церкви привезли шандарі мерця пороти.
Нарід глотиться, а шандарі кольбами у груди.
„Ба кого ви, паничіки, в трупарню поклали."
Шандарі здвигають плечима.
Але челядь прилипла до стін і через шпари розпізнала:
„Таже то твар Шепитарюкова."
„Ба варе котрого?"
„Івана Іванового."
„Цього, що напротив Паладюкового ґруня?“
„Того самого."
А Шепитарючка, як тото почула, та як не заверещить, аж трупарня здріглася:
„То його убив ревізор кривоустий."
„Брешеш жінко", боронили шандарі.
„Бігме, кривоустий, ґазду мені стратив!"
Тай скочила понад кольби до трупарні, як громом підкинена.
Трупарня із жалю тріскає. А нарід ломить собі голову і руки.
Вийшов панотець з церкви, а шандарі його хап попід пахи тай просто до міста.
„Та защо нам панотця берете?"
„За його казання."
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¹ Нікчемниця.
² Шерстяна ряднина.
³ Відвідати.
⁴ Людина в міській одежі.
⁵ Носату.
⁶ Холодна хата без печі на полонині.
⁷ Проклята, чортова.
⁸ Житло пастухів у полонинах.
⁹ Видурив.
¹⁰ Ніби.
¹¹ Порослий лісом яр.
¹² Лісові русалки.
¹³ Чугайстир — добрий дух. Арід- ник — злий дух.
¹⁴ Згійкати — кинути ганьбою на когось.
¹⁵ Згромаджені покоси.
¹⁶ Вабить.
¹⁷ Хрестити.
¹⁸ Мабуть.
[Назустріч, 1935, ч.13, с.2]
07.07.2020