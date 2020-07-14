Депутати Львівщини проведуть позачергову сесію облради в Києві.



Депутати Львівської обласної ради цієї п’ятниці, 17 липня, планують провести в Києві виїзне позачергове засідання. Як повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, вони зберуться біля парламенту на захист української мови.

«Чому ми в цей день маємо бути Верховною Радою України? Бо саме на цей день, на вимогу партії «Слуг народу» у парламенті розглядатиметься антиукраїнський законопроєкт № 2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державною мовою в закладах освіти». Цей законопроєкт має на меті скасувати обов'язкове вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою, що обернеться тотальною русифікація української освіти. Мова має значення! Закликаю колег з місцевих рад Львівщини ініціювати проведення своїх позачергових сесій щодо висловлення позиції з цього питання», – зазначив Олександр Ганущин.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що цього тижня парламент має розглянути антиукраїнський законопроєкт «слуги народу» Бужанського №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти», мета якого – тотальна русифікація української освіти. Відповідне доручення дав з подачі фракції «Слуга народу» голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Спершу проєкт закону планували розглянути 16 липня, а потім перенесли розгляд на 17-те.

«Слуги» намагаються скасувати освітній закон, відповідно до якого 80% предметів, які вивчають у державних школах, мають вивчати українською мовою. При цьому в ньому гарантоване право національних меншин вивчати материнську мову. Профільний комітет ВРУ та Міністерство освіти й науки не підтримують цього законопроєкту.