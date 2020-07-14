Депутати Львівщини проведуть позачергову сесію облради в Києві.


Депутати Львівської обласної ради цієї п’ятниці, 17 липня, планують провести в Києві виїзне позачергове засідання. Як повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, вони зберуться біля парламенту на захист української мови.

 

 

«Чому ми в цей день маємо бути Верховною Радою України? Бо саме на цей день, на вимогу партії «Слуг народу» у парламенті розглядатиметься антиукраїнський законопроєкт № 2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державною мовою в закладах освіти». Цей законопроєкт має на меті скасувати обов'язкове вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою, що обернеться тотальною русифікація української освіти. Мова має значення! Закликаю колег з місцевих рад Львівщини ініціювати проведення своїх позачергових сесій щодо висловлення позиції з цього питання», – зазначив Олександр Ганущин.

 

 

Нагадаємо, вчора стало відомо, що цього тижня парламент має розглянути антиукраїнський законопроєкт «слуги народу» Бужанського №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти», мета якого – тотальна русифікація української освіти. Відповідне доручення дав з подачі фракції «Слуга народу» голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Спершу проєкт закону планували розглянути 16 липня, а потім перенесли розгляд на 17-те.

 

«Слуги» намагаються скасувати освітній закон, відповідно до якого 80% предметів, які вивчають у державних школах, мають вивчати українською мовою. При цьому в ньому гарантоване право національних меншин вивчати материнську мову. Профільний комітет ВРУ та Міністерство освіти й науки не підтримують цього законопроєкту.

 

14.07.2020

До теми

Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука
Скитське пекло
Дмитро Єльніков
Якби пекло наших пристрастей тривало тисячоліттями, ми народжувалися б святими. Або вже й не народжувались.
12.07.20 | | Дискурси
Морфологія Голоду
Богдан Пастух
Роман насичений розмислами, деякі з них заслуговують окремих есеїв, ідеї яких можна вплітати смислами у великі наративні полотна. Тут в центрі людина, котра опирається обставинам, по-унамунівськи велична, та все ж амбівалентна.
10.07.20 | | Штука
Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20 | | У світі
Життя коротке, мистецтво вічне
Ілько ЛЕМКО
«Мелодія» Мирослава Скорика. Неймовірна насолода, не заглядаючи до партитури, на слух відтворювати кожну найменшу нотку цього несамовитого твору...
10.07.20 | | Галичина
Англійська зі словником
Юрій Андрухович
У країні, яка за прикладом царської Росії, де активно практикували «смесь французского с нижегородским», дедалі розкутіше запроваджує «смесь английского с криворожским»
10.07.20 | | Дискурси
Краплені картки
Тарас Прохасько
У певний момент боїшся відвідувати нові місця, бо розумієш, що не можеш опанувати мозаїчні криптограми вражень від попередніх...
09.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.