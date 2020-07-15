Мовний омбудсман виступив проти проєкту Бужанського щодо мови освіти.

 

Уповноважений зі захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до народних депутатів зі закликом відхилити проєкт закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" авторства Максима Бужанського, котрий леґалізує русифікацію освіти в Україні.

 

Про це йдеться в заяві Креміня, опублікованій у Facebook.

 

 

"Законопроєкт, внесений народним депутатом України Максимом Бужанським, передбачає значні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі", – наголосив Кремінь.

 

Мовний омбудсман зазначив, що проєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. При тім, що Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. "Ухвалення законопроєкту №2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії", – обурився Уповноважений зі захисту державної мови.

 

Окрім того, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством – 20%).

 

До того ж у всіх школах України дозволятиметься викладати "один або декілька предметів", у тому числі, російською мовою.

 

"Твердження, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності", – наголосив Тарас Кремінь.

 

Уповноважений нагадав про те, що законопроєкт не підтримують ані Міністерство освіти і науки України, ані профільний парламентський комітет з питань гуманітарної й інформаційної політики.

 

Пан Кремінь зветає увагу на те, що затятість авторів законопроєкту "викликала суспільні реакцію та протести, ігнорування яких може призвести до непередбачуваних наслідків".

 

"Вірю, що народні депутати України виявлять політичну мудрість і державницьку позицію, знімуть з розгляду законопроєкт №2362 і в подальшому утримуватимуться від тих кроків, що будуть спрямовані на звуження обсягу та сфери застосування державної мови", – резюмував Тарас Кремінь.

 

15.07.2020

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