ВР проіґнорувала проєкт Бужанського про русифікацію освіти.

 

Верховна Рада так і не розглянула на цій сесії законопроєкту №2362 народного депутата "Слуги народу" Максима Бужанського “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти”. Голова ВР Дмитро Разумков закрив чергову сесію парламенту, і нардепи розійшлися на літні вакації, так і не дійшовши до цього проєкту в порядку денному.

 

 

Як прокоментував народний депутат Володимир В'ятрович, провал проєкту Бужанського означає, що в вересні українські учні все ж підуть до шкіл із належним ставленням до державної мови.

 

"Ми виграли цю битву! «Слуги» не посміли ухвалити русифікаторський законопроєкт Бужанського, закрили сесію і пішли на парламентські канікули до вересня. А це означає, що з 1 вересня 2020 року, як і планувалося, 200 тисяч учнів 5-11 класів переходять на навчання українською мовою. Це означає, що ми захистили закон про мову і закон про освіту", – зазначив В'ятрович. 

 

Водночас він зазначив, що українській громадськості доведеться відстоювати державну мову і на інших фронтах, зокрема в Конституційному Суді.  

 

"Разом ми виграли цю битву, але війна за ідентичність триває. Це частина гібридної війни, яку Москва і її п’ята колона ведуть на різних фронтах – від парламенту до Конституційного Суду, атакуючи нашу мову, нашу культуру, наш інформаційний простір", – додав В'ятрович.

 

Нагадаємо, впродовж двох днів під стінами Верховної Ради відбувалися акції протесту, спрямовані проти ухвалення законопроєкту авторства Максима Бужанського. У п'ятницю вранці під парламентом відбулися сутички протестувальників із поліцією.

 

17.07.2020

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