На акції захисту української мови ВР відбулися сутички з поліцією.

 

У п'ятницю під будівлею Верховної Ради в Києві проходить акція протесту, спрямована проти законопроєкту народного депутата "Слуги народу" Максима Бужанського, котрий витісняє українську мову зі сфери освіти.

 

 

Як повідомляє УНІАН, активісти встановили на площі Конституції велику ватру, поклали декілька димових шашок і запалили їх. На горі імпровізованого багаття протестувальники прикріпили плакат "Не підливайте олію у вогонь".

 

Учасники протесту зазначають, що проєкт Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти" (№ 2362) розпалює міжнаціональну ворожнечу в Україні.

 

Вранці поліція перешкоджала мітингувальникам занести поліна й палиці до стін ВР – відбулися сутички.

 

Перший конфлікт відбувся біля хмарочоса за Маріїнським парком на вулиці Грушевського, вдруге – на тротуарі за 50 метрів від площі Конституції.

 

 

Як передає УНІАН, на п'ятничній акції серед символіки найбільше прапорів – партій ВО "Свобода" і "Демократична сокира". Натомість символіки "Європейської солідарності", котра проводила свій протест у четвер, немає. І, хоча протестувальників на площі менше, загалом ситуація більш напружена.

 

Національна поліція повідомила вранці, що "задля забезпечення публічної безпеки і порядку" працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу розпочали "у посиленому режимі". "Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити порушень публічної безпеки та порядку. Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків", – поінформували в поліції Києва.

 

17.07.2020

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