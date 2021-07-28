"Нічого нікому не маю": Козловський прокоментував вихід із "ЄС".

 

Депутат Львівської обласної партії Григорій Козловський відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про вихід із фракції "Європейської солідарності". Чутки про демарш з'явилися напередодні.

 

 

"Хто сказав, що я маю коментувати свої рішення? Я нічого нікому не маю підтверджувати", – заявив Козловський у коментарі виданню "Діло".

 

А в розмові з репортером видання "Еспресо. Захід" Козловський розлютився: "Ви прочитали оголошення, що я шукаю журналіста, якому дати коментар?" – запитанням на запитання відповів депутат.

 

Інформацію не змогли прокоментувати і представники фракції "Європейської солідарності".

 

"Не знаю, чи це правда, бо заяви на крайньому засіданні фракції не розглядалося. Зараз період відпусток, і нічого такого не надходило та навіть не обговорювалось у внутрішніх каналах комунікації. Тож чекаємо на офіційні заяви і повідомлення", – сказала депутатка "ЄС" Соломія Риботицька.

 

Напередодні видання "Високий замок" повідомило: бізнесмен та депутат Львівської обласної ради Григорій Козловський написав заяву про вихід із фракції "Європейської солідарності". "Це було прогнозовано", – сказало джерело газети.

 

28.07.2021

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