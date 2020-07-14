У Росії знову екологічне лихо через розлив нафтопродуктів.

Суміш вуглеводнів потрапила в озеро Голе в Хабаровському краї.

 

   

 

У Росії зафіксовано новий випадок розливу нафтопродуктів. Цього разу він стався в Комсомольському районі Хабаровського краю. Про це ввечері в понеділок, 13 липня, повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ з цього краю.

 

За даними правоохоронних органів, інцидент стався внаслідок розгерметизації магістрального нафтопроводу Оха – Комсомольськ-на-Амурі. При цьому суміш вуглеводнів потрапила в озеро Голе. Витік стався у важкодоступному районі. Вилилося близько дев’яти тонн нафтопродуктів. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

 

На місце інциденту вилетів гелікоптер Мі-8 з фахівцями МНС Росії, регіонального уряду і екологічного патруля «Екоспас» для оцінки ситуації. У ліквідації наслідків розливу задіяні 40 осіб і 10 одиниць техніки.

 

Слідчий комітет у Хабаровському краю і Єврейській автономній області приступив до перевірки інциденту, на місце виїхала слідчо-оперативна група. Яка компанія відповідала за роботу трубопроводу, не уточнюють.

 

Нагадаємо, що наприкінці травня велика аварія сталася на ТЕЦ-3 в Норильську, а також в районі селища Тухард в Красноярському краї, там в озеро потрапили 44,5 тонни гасу. В обох ситуаціях це сталося на об'єктах, пов'язаних з російською гірничо-металургійною компанією «Норильский никель».

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