У Норильську оголошено надзвичайну ситуацію.

Красноярському краю загрожує екологічне лихо через розлив нафтопродуктів.

 

 

Президент Росії Володимир Путін оголосив режим надзвичайної ситуації (НС) федерального рівня в Норильську після розливу нафтопродуктів. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru.

 

Режим НС в Норильську запропонував запровадити  російський міністр надзвичайних ситуацій Євгеній Зінічєв. Він пояснив, що це дозволить залучити сили і засоби федерального рівня. Путін погодився з цією пропозицією і доручив негайно вжити заходів щодо ліквідації розливу дизельного палива. 

 

Інцидент трапився ще 29 травня зранку. Через розгерметизацію одного з резервуарів ТЕЦ Норильськ-Таймирської енергетичної компанії вилилося приблизно 20 тисяч тонн палива. Нафтопродукти потрапили в ґрунт і водойми. Площа розливу сягнула близько 350 квадратних кілометрів. Пальне витекло, зокрема, на технологічну дорогу, через що зайнялася автівка, яка проїжджала нею. Керівниця Росприроднагляду Світлана Радіонова повідомила, що гранично допустимі концентрації забруднювальних речовин в річках перевищені «в десятки тисяч разів».

 

Екологи Greenpeace заявили, що аварія в Норильську стала першою аварією такого великого масштабу в заполярній Арктиці. Вони порівняли її за масштабами з аварією танкера Exxon Valdez біля берегів Аляски 30 років тому.

 

Путін висловив обурення діями керівництва Норильськ-Таймирської енергетичної компанії, зокрема тим, що інформацію про аварію приховували дві доби. «Ми що, будемо дізнаватися про надзвичайні ситуації зі соціальних мереж, чи що? У вас там все в порядку зі здоров'ям?» – гнівно запитав російський лідер під час сеансу відеозв’язку. Він пригрозив кримінальною відповідальністю причетним до інциденту.

 

Наразі за фактом НП в Норильську порушено три кримінальні справи. Взято під варту начальника цеху на ТЕЦ-3, де сталася аварія.

03.06.2020

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