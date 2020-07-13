В Яремчі затримали кілера, причетного до резонансного вбивства у Львові.


Сьогодні, 13 липня, оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області затримали на Івано-Франківщині кілера, причетного до резонансного вбивства у Львові. Чоловіка розшукували з 2016 року, він є учасником злочинного угруповання «Морда». Про це повідомляє в Telegram Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

 

 

Як уточнили в поліції, мова про події вересня 2015 року. Тоді у Львові було розстріляно раніше судимого чоловіка, який мав зв’язок з кримінальними колами. До одного з будинків у Львові автомобілем «BMW» під’їхали невідомі особи в камуфляжній формі та розстріляли 50-річного чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці. Невдовзі іномарку з номерами на чорному фоні знайшли в середмісті. Правоохоронці встановили особи двох зловмисників, причетних до вбивства, ними виявилися чоловіки 1973 та 1983 року народження. Обидва входили до злочинного угруповання «Морда». Вони залишили територію України та були оголошені в міжнародний розшук.

 

Через кілька років одного з розшукуваних затримали поблизу міста Неаполь в Італії та екстрадували до України. 14 червня 2019 року досудове розслідування щодо нього було завершене. Обвинувальний акт за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) скерували до суду.

 

Сьогодні ж у місті Яремчі поліцейські затримали другого підозрюваного – кілера злочинної організації. Чоловік мешкав там під іншим іменем. Попри  таку конспірацію, оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області вийшли на його слід.

 

 

Тепер вирішують питання щодо повідомлення 37-річному затриманому про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Нагадаємо, 25 вересня на вул. Генерала Грекова у Львові розстріляли чоловіка віком близько 40 років. Згодом стало відомо, що вбитий – Мар’ян Петрович Родич. У часи своєї молодості входив до угруповання кримінального авторитета Завіні (Завінського Ореста Івановича), якого кілери вбили 1994 року.

 

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