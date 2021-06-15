Дві третини серіалів ідуть на телебаченні російською мовою.

Дві третини усіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструють російською мовою.

Про це йдеться у результатах моніторингового дослідження, проведеного секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови упродовж тижня 1-7 червня 2021 року. Під час моніторингу команда мовного омбудсмана проаналізувала етер п’яти найрейтинговіших телевізійних каналів – “1+1”, “Інтер”, “Україна”, “СТБ” та “ICTV”.

"Аналіз засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляють, дублюють або озвучують українською мовою: від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах менше як половину демонструють українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською). У розрізі даних щодо кожного із телеканалів ситуація виглядає ще гіршою. Так, наприклад, на телеканалах “Інтер” та “1+1” транслюють лише по одному телесеріалу українською мовою, на телеканалі “Україна” їх лише два", – поінформували в секретаріаті мовного омбудсмана.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що моніторинг етеру проводили перед тим як має набути чинності стаття мовного закону про обов'язковість української мови.

“Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їхньої трансляції державною мовою. Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, – сказав Тарас Кремінь, коментуючи результати дослідження.





“Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіа-груп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки “поганим танцюристам” завжди щось заважає”, – обурився Кремінь.