Папа Римський засмучений рішенням Туреччини перетворити Святу Софію на мечеть.

Минулого тижня президент Туреччини підписав указ про зміну статусу собору.

Папа Римський Франціск заявив, що засмучений рішенням влади Туреччини перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) в Стамбулі на мечеть. Під час недільної меси у Ватикані Понтифік сказав, що всі його думки – про Стамбулі і Святу Софію. «Й море відносить далеко мою думку, до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені великої скорботи», – цитує його слова інформаційний портал Vatican News.

Нагадаємо, що минулого тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан підписав указ про зміну статусу Айя-Софії, після того як Держрада країни ухвалила рішення перетворити собор з музею на мечеть.

Напередодні у зверненні до нації Ердоґан сказав, що заклики зберегти за собором статус музею рівносильні вимозі перетворити Ватикан в музей і закрити його для служіння Богові. Він закликав всі сторони поважати рішення, ухвалені владою Туреччини, і повідомив, що перша спільна молитва повинна відбутися в Айя-Софії вже 24 липня.

Незабаром після цієї заяви з собору пролунав заклик муедзина, який транслювався в ефірі всіх головних телеканалів Туреччини. У п'ятницю, 10 липня, всі екаунти собору Святої Софії в соцмережах були закриті.

Вперше про те, що статус музею може бути переглянутий, Ердоґан заявив навесні 2019 року, що, на думку політологів, стало своєрідною відповіддю на визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю з боку Вашінґтона. Опосередковано це підтвердив сам Ердоґан, сказавши, що «відродження Айя-Софії – це ознака звільнення мечеті Аль-Акса», яка розташована на Храмовій горі в Єрусалимі.