Арабські країни й Туреччина вперше засудили напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

В оприлюдненій декларації вони закликали ХАМАС звільнити всіх заручників, скласти зброю і відмовитися від контролю над Сектором Ґаза для припинення війни.

Країни Ліги арабських держав, серед яких Саудівська Аравія, Єгипет, Катар, Йорданія, а також Туреччина підписали декларацію, в якій вперше засудили напад ХАМАСу на Ізраїль сьомого жовтня 2023 року. Про це повідомив телеканал France24. Автори заяви також вказали на важку гуманітарну ситуацію в Ґазі, де Ізраїль продовжує операцію проти ХАМАС і закликали до припинення бойових дій.

Документ, затверджений на конференції ООН з відродження принципу двох держав, закликає палестинське терористичне угруповання звільнити всіх заручників, скласти зброю та відмовитися від контролю над Сектором Ґаза для припинення війни.

У декларації викладено план завершення конфлікту в Секторі Ґаза, який передбачає створення незалежної демілітаризованої палестинської території та її подальшу інтеґрацію до реґіону. Документ передбачає розгортання міжнародних сил для стабілізації ситуації в Ґазі, відновлення палестинської адміністрації та підготовку до створення незалежної Палестинської держави. У тексті також засуджуються ізраїльські авіаудари, загибель мирних жителів, обмеження гуманітарної допомоги та будівництво єврейських поселень.

Париж назвав декларацію «історичною». МЗС Франції у своїй заяві зазначило, що арабські країни вперше спільно засудили ХАМАС і висловили готовність до нормалізації відносин з Ізраїлем. Водночас ініціатива викликала різку критику з боку Ізраїлю та США. Ізраїльське керівництво заявило, що такий крок призведе до появи нової держави ХАМАС.