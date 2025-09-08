У Стамбулі відбуваються масові акції протесту.

Демонстранти виступають проти тиску влади країни на найбільшу опозиційну партію країни.

 

 

У  Стамбулі проходять багатотисячні акції протесту. Їхні учасники виступають проти тиску влади країни на найбільшу опозиційну партію країни – Республіканську народну партію (РНП). Про це повідомляє турецький телеканал Halk TV.

 

На початку вересня цього року суд Стамбула визнав недійсними підсумки конгрес РНП, на якому головою реґіонального відділення цього міста було обрано Озґюра Челіка. Відтак президент Туреччини Реджеп Таїпа Ердоґан ухвалив рішення усунути керівництво РНП від виконання своїх обов'язків та передати партійне управління тимчасовій раді.

 

Аналогічний сценарій дуже ймовірний і у випадку з лідером усієї партії Озґюром Озелем: його також звинувачують у махінаціях з голосами під час виборів на цю посаду. На 15 вересня призначено засідання суду, в ході якого, як очікується, може бути усунений з посади і сам лідер партії.

 

У неділю, сьомого вересня, прихильники РНП провели в Стамбулі демонстрацію, протестуючи проти усунення місцевого партійного керівництва. Поліція оточила цілий район навколо штаб-квартири партії у стамбульському районі Сарієр. Демонстранти намагалися прорватися крізь поліційні загорожі. Акції протесту переросли в сутички з поліцією.

 

Починаючи з березня 2025 року, РНП зіткнулася з безпрецедентною кількістю кримінальних справ проти своїх членів та керівників на місцях. Більшості з них закидають організацію корупційних схем. Число членів і прихильників РНП, які проходять у корупційних справах, перевищує 350, більше 100 з них перебувають під вартою.

