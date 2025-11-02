Туреччина стрімко зменшила закупи російської нафти.

Тепер турецькі ГПЗ закуповуватимуть більше нафти з Іраку, Казахстану та інших конкурентів Росії.

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше неросійської нафти після запровадження Заходом санкцій проти російських нафтових компаній. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на свої джерела.

Донедавна Туреччина входила до числа основних покупців російської сирої нафти разом з Китаєм та Індією. Проте тепер турецькі нафтопереробні заводи вживають аналогічних заходів, як і індійські, що свідчить про вплив зусиль США, Європейської Унії та Великої Британії щодо обмеження продажу російської нафти, яка використовується для фінансування війни в Україні.

Так за словами співрозмовників аґенції, один із найбільших турецьких нафтопереробних заводів SOCAR Turkey Aegean Refinery, який належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії сирої нафти в Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників – їх мають поставити у грудні. У жовтні та вересні цей НПЗ використовував переважно російську нафту – 210 тисяч барелів на добу. Після останньої закупівлі, за розрахунками Reuters, частка неросійської нафти становитиме від 77 тисяч до 129 тисяч барелів на день.

Закупівлі неросійської нафти також збільшує інший турецький нафтопереробний завод – Tupras. За словами джерел, компанія Tupras, яка має два великі НПЗ, ймовірно, незабаром повністю відмовиться від імпорту російської нафти на одному зі заводів, щоб зберегти експорт палива до Європи.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох російських найбільших нафтових компаній – «Роснефть» та «Лукойл». Тоді ж Євроунія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, який забороняє угоди з «Роснефтью» та «Газпромнефтью».