Туреччина стрімко зменшила закупи російської нафти.

Тепер турецькі ГПЗ закуповуватимуть більше нафти з Іраку, Казахстану та інших конкурентів Росії.

 

 

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше неросійської нафти після запровадження Заходом санкцій проти російських нафтових компаній. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на свої джерела.

 

Донедавна Туреччина входила до числа основних покупців російської сирої нафти разом з Китаєм та Індією. Проте тепер турецькі нафтопереробні заводи вживають аналогічних заходів, як і індійські, що свідчить про вплив зусиль США, Європейської Унії та Великої Британії щодо обмеження продажу російської нафти, яка використовується для фінансування війни в Україні.

 

Так за словами співрозмовників аґенції, один із найбільших турецьких нафтопереробних заводів SOCAR Turkey Aegean Refinery, який належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії сирої нафти в Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників – їх мають поставити у грудні. У жовтні та вересні цей НПЗ використовував переважно російську нафту – 210 тисяч барелів на добу. Після останньої закупівлі, за розрахунками Reuters, частка неросійської нафти становитиме від 77 тисяч до 129 тисяч барелів на день.

 

Закупівлі неросійської нафти також збільшує інший турецький нафтопереробний завод – Tupras. За словами джерел, компанія Tupras, яка має два великі НПЗ, ймовірно, незабаром повністю відмовиться від імпорту російської нафти на одному зі заводів, щоб зберегти експорт палива до Європи.

 

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох російських найбільших нафтових компаній – «Роснефть» та «Лукойл». Тоді ж Євроунія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, який забороняє угоди з «Роснефтью» та «Газпромнефтью».

02.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Сад Василя Махна
Анастасія Ганченко
Категорія саду як онтологічна метафора та образ відсутності як форми присутності в оповіданні «Поетичний сад Арсена П.»
01.11.25 | | Штука
(Не)дитяча війна
Юлія Баір
Українським письменникам варто було б зосередитися на дитячих історіях про нашу актуальну війну. Діти швидше пізнають та, ймовірно, відчують і запам’ятають правду
01.11.25 | | Дискурси
XV Львівський міжнародний органний фестиваль
У межах ювілейного фестивалю у Львівському органному залі відбудеться 18 концертів. У програмі широкий спектр подій: від великих симфонічних прем’єр - до поєднання звуків органа з електронною музикою.
31.10.25 | | Штука
Коли рятує крихітка світла
Ірина МАРТИН
У Львові презентували прозову книжку Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає» та зібрали кошти на підтримку підрозділу, в якому служив побратим Артура, Герой України Віталій Карвацький («Турист»).
31.10.25 | | Галичина
Музичний ореол Митрополита Андрея
У неділю, 2 листопада об 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького відбудеться лекція-концерт, присвячена 160-й річниці від дня народження Князя Церкви під назвою "Музичний ореол Митрополита Андрея у композиторських присвятах".
30.10.25 | | Штука
Сімейні цінності кровопивць
Юрій Винничук
Дільмурадов убив сім'ю, щоб викрасти 300 тисяч рублів. З колонії пішов на війну з Україною. А тепер веде уроки «Семья – это самое важное в жизни!»
29.10.25 | | Дискурси
Яків Гніздовський. «Вітер у кукурудзяному полі»
До 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького запрошує на відкриття виставки «Вітер у кукурудзяному полі».
29.10.25 | | Штука
Фікція+ Щепана Твардоха
Роксана Харчук
Роман зроблено майстерно. Оскільки на нулі все можливо, останнє слово у цій книжці «може». Надія не полишає автора й читача, бо вона у цій війні існує доти, доки існує нуль, а на нулі – такі хлопці, як рятівник із карабіном, позивний Кінь.
28.10.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.