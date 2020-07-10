"Бандеровцам житло не надаем"

В Україні ще є державні інститути, здатні захищатися. Інститути, котрі вміють не просто по-доброму мислити, а й ефективно діяти. Це – про дискусійний майданчик Конституційного суду принаймні в одній конкретній справі – справі, відкритій за скаргою групи потомків Партії регіонів на закон про державну мову.

Конституційне подання, в котрому проросійські депутати просять визнати неконституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», цього тижня в КС проходило крізь стадію відкритих дебатів. Скаржники вимагали скасувати положення закону, покликаючись на дискримінацію нацменшин (певне ж, російської!) і порушення регламенту. У четвер увечері, після двох днів полеміки, судді КС перейшли до закритої частини засідання.

Якби ми знали, що українська судова система живе «в умовах вакууму», то майже напевне могли б передбачити, що подання 51 нардепів дістане негативну відповідь. Тому що рівень аргументації, котру наводили автори «мовного» закону, а також наукові інституції, Міністерство освіти, Міністерство закордонних справ, був на кілька голів вищим за поверхову і відверто політизовану (що аж самих суддів трафляло!) позицію апелянтів. Тут у них – безумовна перевага суто з фахового, навіть не ідеологічного боку.

Водночас, виявилося, що перепоною для офіційного утвердження української мови є не лише наростаюча присутність проросійських партій у політичному просторі, а й негативна налаштованість правлячої коаліції до «мовного» закону. Під час дебатів офіційна представниця «Слуги народу» критикувала норми акта й відверто опонувала солідарній позиції державних інституцій.

«Це що, іспит?»

Позиція скаржників у Конституційному суді була відверто слабкою. Народний депутат минулого скликання від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков і нардеп теперішнього скликання від «ОПЗЖ» Вадим Новинський виглядали прямолінійно й поверхово, як виборча програма Партії регіонів. Основна їхня претензія фокусувалася довкола порушення регламенту (бо автори дописували проєкт «на колінах», ну а потім, напевно ж, кнопкодавили), а також дискримінаційного підходу до мов. Вони запитували: чому пригноблюють російську мову, натомість надаючи преференції українській, а також мовам корінних народів і офіційним мовам Європейської Унії?

До честі суду, спроби перетнути периметр дискусії й задекларувати «ґвалт!» через винищення російськомовних, відразу припинялися. Але, звісно ж, до подібних заяв доходило. Опоненти мовного закону, може, й виглядали би переконливо за нормативами телевізійної риторики. Але їм не вистачало снаги, коли їм бралися опонувати добрі юристи або ж добрі мовознавці – кожен у своїй сфері.

Іноді Долженков намагався хитрувати: дебатував із лінгвістами, витягаючи їх на поле юридичної аргументації. Запитував про тлумачення термінів, інтерпретації законів «у системному взаємозв’язку» з певними статтями тощо. Іноді це набридало і самим суддям. Володимир Мойсик закликав головуючого припинити прискіпування: «Це що, іспит? Візьміть закон і прочитайте, якщо вам треба тлумачення».

Воєнна доктрина Путіна

Суддя КС Ігор Сліденко майже «з’їв» Долженкова під час перепалки першого дня.

– Я хотів би уточнити: якою природою ви наділяєте категорію «російськомовні громадяни»? – свердлив поглядом Сліденко.

Не отримавши доброї відповіді від Долженкова, суддя звернув увагу на те, що цитований словесний конструкт походить із наративів Росії.

– Чи відомо вам про те, що термін «російськомовні громадяни» є частиною так званої воєнної доктрини Путіна? – поцікавився він.

Сліденко звернув увагу на те, що опоненти закону навели у поданні посилання на неіснуючі статті. Коли ж Долженков хотів заперечити, що це лише «граматичні помилки» і взагалі «не суттєві», то Сліденко його поправив: ні, «граматичні помилки» – це щось взагалі інше.

«І це – дуже суттєво. Ви вводите в оману Конституційний суд щодо статей, які не існують у природі», – оцінив він.

Під час дебатів активну позицію проявляв суддя КС Сергій Головатий. Воно зрозуміло. По-перше, пана Головатого тонізувала сама роль під час процесу: він – офіційний доповідач у судді у справі «мовного» закону. Ну а поза тим, Сергій Петрович – один зі співтворців першої версії законопроєкту, підготованої ще перед Революцією гідності. Окремі його напрацювання ввійшли і до схваленого рік тому закону.

Серед суддів, котрі активно висловлювали свою позицію, також був Василь Лемак із Ужгорода. Суддя дивувався: ну як можна говорити про дискримінацію людей українською мовою через 30 років після здобуття Незалежності? Вже виросло покоління – невже комусь забракло здібностей вивчити мову країни, в якій живеш?

Окрім того, Лемак у контексті розмови про русифікацію назвав добу СРСР – без усіляких суддівських евфемізмів – «радянською окупацією».

Звісно ж, втішатися цими двома днями в КС іще рано. Активна позиція окремих суддів не відображає опінії всього Конституційного суду. Більшість може міркувати інакше. Дискутують переважно ті члени КС, котрі вже мають визначену позицію. Хто не здецидувався – той, напевне, мовчить. Отож обійдемося без прогнозів.

Ох

Українська журналістка, котра спеціалізується на правозахисній тематиці, військова волонтерка Ольга Решетилова після перегляду дебатів написала у Facebook: «Ох, яка дискусія зараз в Конституційному суді щодо закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У такі моменти якась бере гордість за нашу державу, в якій, попри все, є майданчики та інституції, які можуть забезпечити гідну суспільну дискусію. Не про «кал» і не про «корабельні сосни». А про юридичні, історичні, міжнародні аспекти законодавчого забезпечення мовного питання», – похвалила Решетилова.

Полеміка в КС змушує висловити комплімент не лише у бік суддів. Доброго слова також заслуговують державні службовці щонайменше середньої, а, може, і вищої ланок, котрі від імені держави інституційно забезпечують захист національного інтересу там, де його раз-два може переважити політична кон’юнктура.

Наприклад, представник директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти Олександр Сич висловив на суді незгоду з поняттям дискримінації, як її інтерпретують позивачі. «Міністерство вважає – і доводило свою позицію у справі щодо конституційності закону про освіту, – що якраз незнання державної мови ставить людину у стан дискримінації. Адже будучи громадянином України, не володіючи на належному рівні державною мовою, особа не може повноцінно реалізувати весь спектр своїх конституційних прав і свобод», – зазначив він.

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська запевнила, що Україна, «належачи до європейської цивілізаційної традиції, використовує типові для свого континенту правові механізми у сфері мови». А сам закон «слід розглядати в контексті європейської практики мовного планування».

Заступник директора Департаменту міжнародного права МЗС України Максим Кононенко взагалі вибив основний козир «Опоблоків» і «Опоплатформ», бо заявив, що Україна через невдалий переклад помилково інтерпретує Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Ба й більше: сам заголовок перекладено помилково. В оригіналі: European Charter for Regional or Minority Languages, Європейська хартія регіональних та мінотарних мов. «Ця невідповідність, очевидно, пояснюється тим, що український варіант, фактично, був скалькований з російського перекладу хартії, а не з англійського чи французького тексту, які є єдиними автентичними», – пояснив чиновник.

Да какая разніца? А велика! «Предметом захисту хартії є не меншини як етнічна та/або культурно визначені групи, а саме мови. На відміну від меншин, меншості не є усталеними спільнотами, і можуть включати представників різних національних та етнічних груп», – обґрунтував пан Кононенко.

Водночас, офіційна представниця Верховної Ради в Конституційному суді, депутатка «Слуги народу» Ольга Совгиря висловлювалася критично до закону. Основна точка, на котру вона тиснула, – це зауваження до мовної статті закону про освіту від Венеційської комісії.

Натомість представник Президента Федір Веніславський підтримував закон. При тому запевнив, що до акта прихильний і сам Володимир Зеленський.

Веніславський поділився з учасниками засідання, що колись сам зазнав дискримінації за мовною ознакою. Шукав житло в Харкові – орендодавці йому відмовили: «Мы бандеровцам житло не надаем».