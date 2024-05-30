Віктор Кривенко знову став виконувачем обов’язків голови Конституційного Суду.

Вчора виконувачеві обов’язків голови Конституційного Суду Сергієві Головатому виповнилося 70 років, й у зв’язку з досягненням ним граничного віку в нього закінчилися повноваження судді КСУ, які він за квотою Президента України обіймав з 2 березня 2018 року (17 вересня 2019 року він став заступником Голови Конституційного Суду України, а від 29 грудня 2020 року, після відсторонення тодішнього Голови КСУ Олександра Тупицького від посади судді КСУ, виконував обов'язки Голови КСУ).

Відповідно, "із Головатим припинено трудові відносини", повідомила керівник Управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Тепер, оскільки Конституційний Суд не має ні голови, ні його заступника, обов’язки голови Суду виконуватиме старший за віком суддя, тобто Віктор Кривенко (68 років), суддя Конституційного Суду з 27 січня 2016. З 4 червня 2017 по 21 лютого 2018 року він виконував обов'язки голови цього Суду як найстарший за віком суддя.

Віктор Кривенко обраний суддею КСУ з'їздом суддів України 13 листопада 2015, 27 січня 2016 він набув повноваження судді КСУ – відповідно ці його повноваження завершуються 27 січня 2025 року, а 70 років йому виповниться 6 серпня того ж року.

Таким чином, в Конституційному Суді чинними залишаються 13 суддів з 18, визначених Конституцією. 27 січня 2025 року завершуються повноваження ще двох суддів КСУ (обоє з квоти Президента України).

Наразі вакантними в КСУ залишаються 5 посад суддів: одна – за квотою Президента, по дві – від Верховної Ради і З'їзду суддів.