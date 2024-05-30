Віктор Кривенко знову став виконувачем обов’язків голови Конституційного Суду.

Вчора виконувачеві обов’язків голови Конституційного Суду Сергієві Головатому виповнилося 70 років, й у зв’язку з досягненням ним граничного віку в нього закінчилися повноваження судді КСУ, які він за квотою Президента України обіймав з 2 березня 2018 року (17 вересня 2019 року він став заступником Голови Конституційного Суду України, а від 29 грудня 2020 року, після відсторонення тодішнього Голови КСУ Олександра Тупицького від посади судді КСУ, виконував обов'язки Голови КСУ).

 

 

Відповідно, "із Головатим припинено трудові відносини", повідомила керівник Управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

 

Тепер, оскільки Конституційний Суд не має ні голови, ні його заступника, обов’язки голови Суду виконуватиме старший за віком суддя, тобто Віктор Кривенко (68 років), суддя Конституційного Суду з 27 січня 2016. З 4 червня 2017 по 21 лютого 2018 року він виконував обов'язки голови цього Суду як найстарший за віком суддя.

 

Віктор Кривенко обраний суддею КСУ з'їздом суддів України 13 листопада 2015, 27 січня 2016 він набув повноваження судді КСУ – відповідно ці його повноваження завершуються 27 січня 2025 року, а 70 років йому виповниться 6 серпня того ж року.

 

Таким чином, в Конституційному Суді чинними залишаються 13 суддів з 18, визначених Конституцією. 27 січня 2025 року завершуються повноваження ще двох суддів КСУ (обоє з квоти Президента України).

 

Наразі вакантними в КСУ залишаються 5 посад суддів: одна – за квотою Президента, по дві – від Верховної Ради і З'їзду суддів.

 

30.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
НТШ у світі: діяльність і майбутнє
Уляна Плавущак-Підзамецька
Наукове товариство імені Тараса Шевченка відзначає 150-ліття в Україні та 75-ліття в Канаді. Відбулася 3-тя ювілейна конференція
29.05.24 | | Галичина
120-річчя тріумфу «Мадам Баттерфляй»
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на виставку «Ще раз Баттерфляй» про історію постановки опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та роль української примадонни Соломії Крушельницької у тріумфі цього твору на світових сценах.
28.05.24 | | Штука
Не кіно
Юрко ТИМЧУК
Десь проходив Каннський фестиваль, а десь відбувалися бойові дії, коїлися військові злочини і йшла підготовка до мирної конференції. 
27.05.24 | | Україна
Опера Мейтуса під батутою Кері-Лінн Вілсон
В «Украденому щасті» змальована плутанина доль і трагедія почуттів любовного трикутника – Анни, Миколи та Михайла – цілком співзвучна мелодіям гуцульського фольклору з їх гострими ритмами та дисонансами.
25.05.24 | | Штука
Чи можливий душевний мир у час війни?
Мирослав МАРИНОВИЧ
Не Путін, а Бог є Господом історії. І усвідомлення цього вселяє в мою душу мир, оскільки наш народ цьому Злу не упокорився
25.05.24 | | Дискурси
Коротке замикання особого путі
Андрій Бондар
Весь «особый путь» сучасної рф – наївне бажання повернутися шляхом самодеструкції до материнської утроби, в якій спокійно і темно, як в могилі.
25.05.24 | | Дискурси
Смерть президента-різника
Максим МУЛЯР
23 травня загиблого в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Раїсі поховали в його рідному місті Мешхеді.
24.05.24 | | У світі
Вибори нового керівництва ЄС на 2024–2029 роки
Тарас Радь
Вибори до Європейського парламенту, дебати кандидатів на посаду президента Єврокомісії і випробування системи Spitzenkandidat на життєздатність
24.05.24 | | У світі

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.