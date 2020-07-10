На Франківщині пройшли масові обшуки: вилучено деревину без документів.



Поліцейські Івано-Франківщини провели 14 обшуків на території кількох лісових господарств області. У підсумку вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження та без чипів електронного обліку. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

Як розповіли в поліції, правоохоронці розслідують незаконну вирубку лісу. Під час досудового розслідування з’ясовано, що службові особи декількох лісових господарств зловживали своїм службовим становищем. Вони перебували у попередній злочинній змові з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги з лісозаготівлі. Схема працювала просто: вносили недостовірні відомості до офіційних документів, щоб у подальшому використовувати їх для незаконної вирубки лісу.

Правоохоронці встановили низку осіб, які можуть бути причетними до цього кримінального правопорушення. Відтак 9 липня детективи слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, слідчі слідчого управління, оперативники карного розшуку із залученням спецпідрозділу «КОРД» та роти поліції особливого призначення провели 14 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності та проживання причетних до злочину осіб. Обшуки провели за ухвалою суду і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чипів електронного обліку. Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Як уточнив у коментарі виданню «Курс» начальник ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області Володимир Голубош, усі обшуки відбулися в межах Надвірнянського району, зокрема в Делятинському та Надвірнянському лісгоспах. До обшуків залучили понад сотню працівників поліції.

Загальна кількість вилученої деревини – близько 1000 кубометрів. Також вилучено близько 5000 необлікованих бірок, якими мають чипувати деревину, та документацію щодо рубок лісу.