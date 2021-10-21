У Львові збирають підписи проти вирубування 20 га Брюховицького лісу під забудову.

 

У Львові триває збір голосів під електронною петицією за збереження частини Брюховицького лісу, де раніше була військова частина, а тепер планують житлове будівництво. Відповідне звернення 7 жовтня зареєструвала львів’янка Катерина Сербін, збір триватиме ще 46 днів.

 

 

«Чергова загроза нависла над озером Стосика та Брюховицьким лісом. Територію колишньої військової частини в лісі хочуть забудувати багатоповерхівками. Для цього прагнуть використати авторитет учасників антитерористичної операції на сході України. – зазначено у документі –  Близько 20 га Брюховицького лісу попередньо передала Львівська ОДА для будівництва дач. Та вже згодом місцеві медіа з'ясовують, тут будуватимуть не дачі, а багатоповерхівки. Замість прадавнього лісу – черговий житловий комплекс».

 

 

Авторка петиції зазначила, що у минулому тут справді була військова частина, але вона була фактично захована в лісі, поміж багаторічних дерев. Зараз тут повноцінний ліс. Катерина Сербін вважає наміри забудвати цю територію зловживанням та свідомим нищенням зелених зон громади, адже "ця територія є зоною водозабору озера Стосика, а брюховицькі ліси є легенями Львова».

 



Зважаючи на ситуацію, що склалася, підписанти петиції вимагають:


- не допустити житлової забудови на заліснених територіях у межах Львівської територіальної громади, зокрема у Брюховицьких лісах;


- при передачі земель у приватну власність проводити об’єктивні та незалежні обстеження із залученням екологів;


- якнайшвидше сформувати перелік ділянок, яким необхідно надати статус рекреаційних, природоохоронних територій на території Львівської територіальної громади.

 

 

Станом на зараз петиція зібрала 284 з 500 потрібних голосів. Якщо звернення отримає необхідну підтримку, його розглянуть на пленарному засіданні сесії Львівської міськради.

 

Нагадаємо, що у липні 2017 року тодішній голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив тут 143 земельні ділянки учасникам АТО на території колишнього військового містечка. Як дослідили журналісти Zaxid.net, власники ділянок створили дачні кооперативи, і не приховують свої наміри передати землю інвестору, який має намір збудувати багатоповерхівки, вирубавши ліс. Детутат Петро Адамик реагуючи на цю публікацію, заявив, що фракція "Європейської Солідарності" у Львівській міськраді не дасть жодного голосу в підтримку афери з будівництвом багатоповерхівок на території Брюховицького лісу. 

 

Фото tvoemisto.tv, dailylviv.com

21.10.2021

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