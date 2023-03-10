У нацпарку "Гуцульщина" виявили незаконну вирубку дерев.

Правоохоронці викрили посадовців лісової галузі Прикарпаття, які незаконно рубали ліс на території Косівського природоохоронного науково-дослідного відділення Національного природного парку "Гуцульщина" загальнодержавного значення. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як зазначається, до складу організованої злочинної групи входило 5 працівників держпідприємства "Кутське лісове господарство": колишній та чинний директори, головний лісничий, начальник відділу лісового господарства та інженер з охорони та захисту лісу.

"Впродовж тривалого часу посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення вибіркових санітарних рубок на території парку, котрий вже понад 20 років не входить до складу "Кутського лісового господарства". Далі деревину продавали населенню, а гроші привласнювали", - йдеться у повідомленні.

На території парку було зрубано понад 500 дерев: ялиці, бука, осики, грабу та ясену. Збитки державі оцінені у 2,2 млн грн.

Фото: ДБР

Під час обшуків за місцем проживання посадовців правоохоронці виявили документи, що свідчать про імовірне вчинення інших службових злочинів, які буде досліджено в ході розслідування. Поки їм оголосили підозру в незаконній рубці та збуті лісу, а також у зловживанні службовим становищем (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області на території національного природного парку «Королівські Бескиди» виявили незаконну рубку дерев на суму понад 16 млн грн.