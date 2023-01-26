На розкраданні лісу ДБР впіймало посадовців Славського лісгоспу.

 

 

ДБР та поліція викрили організовану злочинну групу, яка незаконно рубала ліс на території державного підприємства «Славське лісове господарство» на Львівщині. До складу групи входили чотири працівники господарства (лісничі і майстри лісу) та двоє приватних підприємців.

 

"Задокументовано щонайменше три факти незаконної масштабної рубки влітку 2022 року. Незаконні порубки відбувалися навіть на території природно-заповідного фонду. Лише за три місяці було знищено 320 ялин, що завдало збитків державі на майже 4 млн грн. Після обробки деревини на пилорамі її продавали підприємствам та приватним особам на Львівщині та Закарпатті", – повідомили у ДБР.

 

П'ятьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомили про підозру в незаконній рубці та збуті лісу, а посадовцям ще й у перевищенні службових повноважень (ч.4 ст.246, ч.3 ст.365 ККE). За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

 

Правоохоронці звернулися до суду про відсторонення службових осіб від виконання обов'язків та обрання для всіх учасників групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішуються питання про передачу 25 кубометрів вилученої деревини на потреби ЗСУ.

 

 

26.01.2023

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