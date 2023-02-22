У "Королівських Бескидах" виявили масштабну незаконну вирубку дерев.

На території національного природного парку «Королівські Бескиди» на Львівщині виявили незаконну рубку дерев на суму понад 16 млн грн. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

Як розповіли у середу, 22 лютого, в Держекоінспекції Львівщини, працівники Держекоінспекції разом зі слідчими поліції провели огляд території незаконних рубок на території «Королівських Бескидів» у межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 246 ККУ.

«Під час проведення огляду на території Старосамбірського лісництва Старосамбірського ДЛГП "Галсільліс", що входить до складу НПП "Королівські Бескиди", виявлено незаконну рубку дерев різних порід. Загальний розмір розрахованої шкоди становить 16 328 002 гривень», – йдеться в повідомленні Держекоінспекції за підсумками слідчих дій.

Більше подробиць справи у відомстві наразі не розголошують, оскільки триває слідство.

Національний природний парк «Королівські Бескиди» заснований у 2020 році, його площа – майже 9 тис. га. Парк розташований у межах західної частини Старосамбірського району Львівщини. Охоплює лівобережну частину басейну річки Дністер від міста Старий Самбір до села Стрілки, а також басейни річок Яблунька, Лінинка, Тисовичка.