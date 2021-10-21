Перша громада на Франківщині запровадила громадський контроль роботи лісгоспів.

Депутати Брошнів-Осадської селищної ради, що на Івано-Франківщині, ухвалили рішення запровадити громадський контроль за вирубкою лісу на території громади. Таке рішення підтримали усі 22 депутати, повідомив громадський активіст «СтопЛісоцид» із Львівщини Василь Курій.

Ухвалене рішення регламентує порядок ведення лісового господарства та використання лісосировинних ресурсів на території громади. Відтепер лісники зможуть проводити рубки на території громади, виключно після проведення відповідних громадських слухань, дійсний протокол яких матиме селищна рада.

За словами Василя Курія, Брошнів-Осадська територіальна громада – перша на Івано-Франківщині, котра прийняла таке рішення, тоді як на Львівщині його ужн впровадили у понад 50% громад.

«На Львівщині довготривала праця активістів дала свій результат – ми бачимо, що багато громад вже прийняли таке рішення і послуговуються ним в роботі, вимагають у лісгоспів дотримання законів, і ситуація реально змінюється на краще. Натомість на Франківщині такого не було і я був дещо здивований, коли люди сказали, що жодного разу з ними ніхто не радився, не намагався донести інформацію, не пояснював, хто і скільки рубає і що там взагалі відбувається у лісі – розповів Василь Курій. – Ми розуміємо, що є державні лісові господарства, але вони повинні розпочати діалог з громадою і прозвітувати про свою роботу та погодити наступні заплановані рубки. Вся інформація має бути доступною. Кожен мешканець, а особливо старости й депутати, мають чітко розуміти, що відбувається у них на окрузі. Депутатський корпус та голова несуть відповідальність за все, що відбувається у місті чи селі, тому вони повинні чітко розуміти, який стан справ у лісозаготівельній галузі громаді: які є надходження, які бригади працюють. Щоб могти адекватно оцінити ситуацію і мати що сказати своїм виборцям».

Додамо, 7 червня 2021 року вийшов указ президента №228 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», який передбачає повну інвентаризацію лісів.

За інформацією керівника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства Олега Ярошика, в Івано-Франківській області у 2009-2015 роках працівники обласного управління лісового та мисливського господарства виявили 30 тис. га лісів, які нікому юридично не належать.

Відтак у ході загальної інвентаризації громади можуть зареєструвати незагосподарьовані ліси у комунальну власність.

«Це дає змогу виготовити та зробити проустановчі документи на ці ліси. Щоб було зрозуміло стосовно територіальних громад: немає зобов'язання передавати ці ліси в управління лісового та мисливського господарства. Кожна територіальна громада, яка виявить у себе під час інвентаризації ліси без юридичної реєстрації, зможе створювати свої ліси, комунальної власності, і займатися виконанням указу президента, тобто залісненням своїх територій», – пояснив у коментарі «Суспільному» Олег Ярошик.

Зазначимо, площа лісів області, за даними Державного лісового кадастру 2010 року, становить 605,9 тис. га. Лісами вкрито 41,7% території області, і за лісистістю Івано-Франківщина посідає друге місце в Україні. На Івано-Франківщині управлінню лісового та мисливського господарства підпорядковуються 16 підприємств.

Фото openforest.org.ua