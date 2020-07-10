У центрі Львова влаштують фермерський ярмарок.



Щосуботи, починаючи з 18 липня, з 08:00 до 15:00 на площі Ринок у центрі Львова діятиме фермерський ярмарок. Рішення про його проведення ухвалив сьогодні на своєму засіданні виконком ЛМР.

площа Ринок. Фото: sites.google.com

На ярмарку львів'яни та гості міста зможуть придбати продукцію місцевих фермерів, у такий спосіб підтримавши цим локального виробника. Фермерський ярмарок планують проводити щотижня до кінця літа.

За словами директорки департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич, до ярмарку долучаться понад 20 фермерів міста й області.

«Там будуть представлені городина, фрукти, овочі, молочна продукція, м’ясна продукція. Запрошуємо всіх містян відвідати. Сподіваємось, що цей ярмарок буде проходити щосуботи до 31 серпня», – зазначила Ірина Кулинич.

«Це – прекрасна ініціатива. Такі речі можна спостерігати у багатьох європейських містах, де мешканці собі в суботу можуть прийти, посмакувати чогось вишуканого. Потім випити доброї кави. З одного боку – це промоція фермерів, а з іншого – можливість людям побачити власника, який займається тим виробництвом. Тут є одна умова: продавати можуть тільки ті люди, які виробляють. Сам власник продукції має бути присутній і розповідати покупцям усі деталі», – прокоментував новацію мер Львова Андрій Садовий.