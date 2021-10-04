Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав детальний план площі Ринок чинною містобудівною документацією. Йдеться про простір площею 21 га в межах історичного ареалу Львова, повідомили «Наші гроші. Львів».

Відповідну постанову апеляційний суд прийняв 24 вересня 2021 року.

Ухвалу «Про затвердження детального плану території у районі площі Ринок» депутати Львівської міської ради погодили у вересні 2019 року. Проте у червні цього року суддя Львівського окружного адміністративного суду Зіновій Гавдик визнав її протиправною та нечинною.

Позивачем проти Львівської міської ради був львів’янин Юрій Казмірчук, а в суді його представляла активістка громадської організації «Народна дія» Олеся Дацко. Він вважав, що ухвала «Про затвердження детального плану території у районі площі Ринок» за змістом є регуляторним актом, бо її дія поширюється на невизначене коло людей. При цьому, на його думку, міська рада порушила процедуру затвердження, тому ухвала є незаконною.

Однак Львівська міська рада подала апеляцію, і колегія суддів Мар’ян Кушнерик, Віталій Затолочний на чолі з головуючим суддею Володимиром Качмарем її задовольнила. Вони зазначили, що затверджена ухвала не є регуляторним актом, бо не врегульовує жодні господарські відносини, натомість є частиною містобудівної документації на місцевому рівні, тому про порушення процедури її прийняття говорити не доводиться.

При цьому, як вказано в постанові, жодних пропозицій та зауважень до детального плану території в районі площі Ринок від представників громади не надходило, попри те, що на слухання в квітні 2019 року зареєструвалося 215 людей.

Зазначимо, детальний план території в районі площі Ринок охоплює загалом територію площею 21 га: історичний ареал міста та територію Світової спадщини ЮНЕСКО, Державного історико-архітектурного заповідника.

Його затвердили, зокрема, для того, щоб передбачити умови нового будівництва готелю на площі Адама Міцкевича, 9, та туристичного комплексу на вул. Івана Федорова, 23, 28. Будівництво туристинчого комплексу на сьогодні припинене. Готель на площі Адама Міцкевича, 9, виконком Львівської міської ради погодив ТОВ «Центр розвитку нерухомості» в лютому 2020 року. Станом на початок жовтня 2021 року тут вже звели перші поверхи будівлі.

Детальним планом території також передбачене розчищення неконтрольованої автостоянки на площі Адама Міцкевича та трансформація її у пішохідну зону з можливістю пропуску громадського транспорту. Йдеться і про створення туристичної траси довжиною 800 метрів за маршрутом вежа Корнякта – Домініканський собор – Італійський дворик – Ратуша – площа Ринок – площа Івана Підкови – церква святих Петра і Павла. А також – велодоріжку за маршрутом проспект Свободи − площа Адама Міцкевича − вул. Братів Рогатинців − вул. Володимира Винниченка.

Фото city-adm.lviv.ua