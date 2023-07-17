На Золочівщині відкривають перший кооперативний молокозавод.

18 липня на Золочівщині офіційно відкриють перший кооперативний молокопереробний завод "Набіл", який почали будувати у селі Утішків Красненської територіальної громади ще 2021 року. Про це повідомив голова Золочівської районної ради Орест Кавецький.

Цей вкрай важливий проєкт втілили в життя завдяки фінансовій підтримці уряду Канади та місцевих виробників молока у межах програми "Розвиток молочного бізнесу в Україні". Не маю жодних сумнів, що початок роботи цього підприємства - вагомий крок у збереженні та розвитку молочної галузі не лише нашого району, а й Львівщини. Врешті-решт - це потужні економічні інвестиції та нові робочі місця для жителів Золочівщини, - написав він.

За словами голови райради, потужність підприємства дозволить переробити 25 тисяч літрів сировини в одну зміну з можливістю збільшення потужності до 75 тисяч літрів. Завод виготовлятиме широкий асортимент молочних продуктів, серед яких: фасоване пастеризоване молоко, м'які сири, кефір, сметана, масло та йогурти.

Планується, що власний молокозавод допоможе розв'язати проблему низької закупівельної ціни, на яку постійно нарікають фермери. Скооперувавшись, дрібні фермери та середні господарства після його запуску зможуть самостійно визначати ціну молока та впливати на якість готової продукції.

Засновником та власниками молокопереробного заводу "Набіл" є кооперативне об'єднання "Рівноправність", молочні кооперативи та молочні фермери Львівщини. До складу кооперативів входять молочні фермерські господарства здебільшого зі Львівщини, по одному господарству є з Тернопільщини та Івано-Франківщини.

Кошти на будівництво заводу надав уряд Канади - близько 1 млн канадських доларів (22 млн грн). Це близько 80% від вартості заводу, решту становлять інвестиції від виробників молока.